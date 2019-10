Anime: Crunchyroll y Webtoon se UNEN para crear sus propias series animadas

Crunchyroll es un sitio oficial de streaming de contenido asiático fundada en el 2006, ya desde ese tiempo se dedicaron a traer de manera legal series anime como Dragon Ball, Naruto, Demon Slayer y Seven Deadly Sins, las cuales cuentan con su idioma original y subtítulos en diferentes idiomas creados por el sitio web.

Webtoon es un formato de historieta digital creado en Corea del Sur, mismo que desde hace varios años se ha dedicado a llevar a la pantalla chica a algunas de sus series más populares, tales como “Cheese in the Trap, Love Alarm y The Sound of Your Heart".

Aunque muchas de ellas ya se encuentran en la popular plataforma de streaming Netflix, Crunchyroll se dió cuenta del gran potencial de las historias digitales o web cómics de Webtoon, las cuales pueden ser un potencial producto llevado al anime, no hay duda que el gigante sitio está listo para crear su propio contenido original.

Mediante un comunicado de prensa el representante de Desarrollo de Propiedad Intelectual de Webtoon, el señor Taylor Grant señaló lo siguiente: “Hay un tremendo atractivo hacia los crossovers por parte de nuestra audiencia y una sinergia creativa excepcional en cuanto al tipo de historias que queremos contar”.

De igual forma mencionó que están listos para asociarse con Crunchyroll y así llevar a sus personajes a las audiencias globales de nuevas maneras, más que nada para brindar la oportunidad de que sus creadores de Web Cómics tengan más oportunidades de narrar sus historias en un formato animado.

En cuanto a Crunchyroll, su Gerente General Joanne Waage, mencionó lo siguiente: “Estamos muy emocionados por asociarnos con WEBTOON. Tienen un tremendo catálogo de contenido y creadores que resuenan profundamente con nuestra audiencia y no podemos pensar en una mejor manera de deleitar a nuestros fans que dando vida a estas historias a través de la animación.”

