Anime: Beastars finalizará su manga pero presume doblaje latino para Netflix

Beastars siendo un manga por Paru Itagaki logró ser llevado al anime con la ayuda de Netflix y el estudio Orange, teniendo un total de 12 capítulos en su primera temporada y finalizando con la noticia de una segunda en camino, esto sin dar una fecha oficial para su estreno pero sí con la noticia de su llegada a demás países de manera oficial.

Latinoamérica es uno de los países que tendrá a Beatstars disponible en Netflix, esto a partir del 13 de marzo del 2020, por lo que muchos de sus fanáticos han estado comentando en redes sociales de la posibilidad de un doblaje latino para esta serie anime, algo que no sería la primera ocasión, pues la mayor parte del contenido al estilo anime tiene su doblaje latino, al igual que el de mayor habla en el país que se entrena.

Sobre lo anterior, Beastars ya tiene un capítulo piloto con doblaje latino, en el que varios de sus admiradores han señalado su agrado, pues se trató de un trabajo por doblaje "Torre A” , quienes ya tiene su propia versión del intro musical del anime, al igual que un vistazo a las voces de los personajes en el primer capítulo.

Beatsars presume su doblaje latino para Netflix

El demo se encuentra en la página Vimeo de “Torre A”, mismos que presumen el talento de Perú para este gran trabajo de doblaje en Beastars, en los comentarios se puede leer que fue del agrado de los fanáticos, así que tendrás la opción de disfrutarlo en su idioma original siendo el japonés o con la facilidad del español latino, prepárate pues no podrás evitar hacer un maratón de una de las series anime más populares del 2019.

¿Beastars finalizará su manga?

Por otra parte, Beastars se estaría acercando a su final en el manga, siendo el formato físico e ilustrado por Paru Itagaki, misma mangaka que en el octavo volumen del manga señaló que “el final ya está a la vista”, así como toda la dedicación que le está dando a su obra para llegar al clímax de la historia.

Con más de 8 ediciones publicados en la Weekly Shonen Champion desde el 2016, Beastars está listo para mostrar lo que será del protagonista Legoshi y su intenso amor por Haru, historia que si no estás familiarizado o no conoces pues ser un estilo Zootopia de Disney pero con problemáticas para adultos, no es el mejor ejemplo pero así se ha mantenido en los comentarios de redes sociales.

