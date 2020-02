Anime: Ays enamora en redes con COSPLAY de Lily Aquaria “Black Clover”

Lily Aquaria siendo un personaje de la serie anime Black Clover, fue escogida por la cosplayer profesional Ays para hacer una completa caracterización y más tarde presumir el resultado en sus redes sociales, desde el color de los ojos, traje y maquillaje igualaron los rasgos de este personaje femenino.

Ays se refirió al personaje de Lili Aquaria como uno de sus favoritos, al igual que ser de los que no son muy valorados en la serie, esto por no se un protagonista en Black Clover pero no por ello menos importante para ella, lo que al parecer consiguió con mucho mérito y sin duda de los mejores cosplays que ha realizado hasta ahora.

Ays siendo una chica cosplay rusa sueña con convertirse en una entusiasta del maquillaje, considerando que para el cosplay se toma mucho en cuenta esta técnica para caracterizarse de lo más parecido al personaje deseado, en este caso Lily Aquaria de Black Clover.

El cosplay de Lily Aquaria por Ays

El anime de Black Clover está basado en el manga escrito e ilustrado por Yuki Tabata, misma que se publica cada semana en la revista Shonen Jump, siendo de los actuales éxitos de este estilo de novelas gráficas y series animes del momento que han superado varias temporadas desde su debut en el 2017.

Siendo un estilo de anime con temática mágica, demonios y mucha acción, nos presenta al protagonista llamado Asta, quien en un principio se mostró enamorado de Lily Aquaria, una poderosa maga que siempre se mostró cerca del protagonista, por lo que no hay duda de la preferencia de la cosplayer Ays para hacerle honor con una caracterización.

