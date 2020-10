Anime: 5 animes no tan espeluznantes perfectos para Halloween

Con Halloween a la vuelta de la esquina, es fácil encontrar series aterradoras que ver, pero puede que no sea eso lo que estás buscando esta vez. Afortunadamente, hay animes alegres que abrazan el espíritu de Halloween sin infligir un miedo eterno en tu alma.

Para sumergirte en el espíritu de Halloween, sin darte pesadillas, estas series de anime fueron elegidas específicamente para dar inicio a la temporada espeluznante de una manera no aterradora.

5. Little Witch Academia

Little Witch Academia

La bruja en entrenamiento Akko no se parece en nada a tu espeluznante bruja de Halloween, pero te alegrará el corazón de Little Witch Academia. La frase icónica "¡Un corazón creyente es tu magia!" resuena con todo lo que Akko hace para demostrar su valía como bruja de la Academia Mágica Luna Nova.

No todas las brujas nacen con la capacidad de lanzar hechizos asombrosos, pero la forma en que Akko supera los obstáculos te calentará el corazón. La magia hermosa y el sentido de la imaginación y el humor maravillosos hacen de Little Witch Academia una gran adición al lado más ligero y familiar de tu lista de vigilancia de Halloween.

4. Soul Eater

Soul Eater

Soul Eater sigue a Maka y Soul en su búsqueda para convertirse en reapers. Las batallas están increíblemente animadas y el diseño del entorno ofrece un ambiente de Halloween de dibujos animados al estilo Tim Burton. Muchos personajes están basados en monstruos clásicos y las brujas se encuentran entre los seres más fuertes de la serie.

En Death City se siente como si fuera Halloween durante todo el año. Incluso el Sol y la Luna tienen sus propios rasgos faciales que los hacen encajar en el espíritu de Halloween. Este anime crea la combinación perfecta entre acción, comedia, drama y lo sobrenatural. Soul Eater es el anime perfecto para aquellos que quieren evitar los sobresaltos y solo buscan diversión sana en Halloween.

3. One Piece - Thriller Bark Saga

One Piece - Thriller Bark Saga

Para sorpresa de nadie, One Piece tiene un arco completo dedicado a abrazar el estado de ánimo de Halloween. The Thriller Bark Saga, episodios 326-384, capturan la esencia de Halloween con zombies, fantasmas y un enorme monstruo Frankenstein. También es el arco en el que la tripulación se encuentra por primera vez con Brook, el espadachín esqueleto musical, y le pide que se una a la tripulación. No tienes que ser un fanático de One Piece para disfrutar de Thriller Bark Saga; ¡los recién llegados también pueden disfrutarlo!

Esta saga incluye una batalla con Gecko Moria, uno de los Señores de la Guerra del Mar, que tiene lugar en una misteriosa isla gigante que también es un barco. Hay elementos espeluznantes mezclados, pero nada demasiado serio que hará temblar de miedo a los sensibles al horror. En última instancia, esta saga hará que se encienda el ambiente de Halloween dentro de ti, e incluso podría darte algunas ideas geniales para disfraces.

2. Yunna and the Haunter Hot Springs

Yuuna and the Haunted Hot Springs

¿Qué sucede cuando traes un espíritu atrapado en el purgatorio, una ogro, un dios gato poseído, un demonio asesino ninja y una deidad de la suerte viviendo juntos en una posada abandonada? Obtienes Yunna y las aguas termales encantadas. Fuyuzora Kogarashi, un psíquico práctico, es el protagonista principal que tiene la capacidad de ver espíritus malignos y usa sus poderes como psíquico para devolverlos al mundo espiritual. En su viaje para ganarse la vida, se encuentra con una posada encantada y decide exorcizar el espíritu que lleva dentro.

Cuando se enfrenta al espíritu, descubre que ella es una mujer inofensiva de 16 años llamada Yunna. La técnica de Fuyuzora para exorcizar espíritus implica que él golpee al poltergeist fuera de ellos, pero en el caso de Yunna, no se atreve a golpear a una joven inocente. En lugar de exorcizarla, decide ayudarla a aceptar sus arrepentimientos, para que pueda pasar a la otra vida sin peligro. Los constantes fenómenos sobrenaturales mantienen al espectador en el espíritu de Halloween, y no se sorprenda si desea visitar una fuente termal después de verlo.

1. Toilet-Bound Hanako-Kun

Toilet-Bound Hanako-Kun

Hanako-Kun, la del retrete, sigue la vida de Nene Yashiro, ya que está decidida a convocar a uno de los misterios de su escuela, Hanako-san del retrete, para concederle su deseo de finalmente tener un novio. Para su sorpresa, Hanako no es el ser espiritual que esperaba y de alguna manera se convierte en su asistente.

El anime está lleno de muchos espíritus espeluznantes que deben ser derrotados por Hanako, pero el estilo de animación de Toilet-Bound Hanako-Kun le da a la serie un humor más kawaii y cómico. Los demonios y los espíritus son muy divertidos para Halloween, pero no de una manera que asuste a los débiles de corazón. Los personajes secundarios añaden profundidad y relaciones complejas. Hanako-Kun, atada al inodoro, se ocupa de lo sobrenatural de una manera colorida destinada a provocar emoción y risa a quienes lo vean.