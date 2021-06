Animales Fantásticos 3: Un personaje principal morirá

La entrega de Animales Fantásticos 3 se ha retrasado mucho más de lo planeado por múltiples causas, aun así ya prontó estará en cines para conceder a sus fans, cuando la película nos traerá de regreso a varios de los queridos personajes.

Pero el detalle, es que ha salido un rumor que señala que uno de los personajes principales de Animales Fantásticos morirá y que además es interpretado por un actor que se ha ganado la simpatía del público en tiempos recientes.

Hasta hace no mucho, el tema era que retrasaron el estreno a 2022 tras la salida de Johnny Depp, sin embargo, Warner que logró una fortuna extraordinaria con las adaptaciones de Harry Potter, atrapó la atención de chicos y grandes, con esta película.

Detalles de Animales Fantásticos 3

El estreno estaba previsto para el 2020, pero la pandemia y más lo retrasaron hasta 2022.

Después de muchos años, la aventura del "niño que vivió" finalizó para la pantalla grande, pero ni Warner ni J.K. Rowling estuvieron dispuestos a renunciar a las jugosas recompensas que podría traer una nueva aventura en las tierras mágicas de ese universo. Las entregas anteriores fueron:

Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos en 2016

Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald en 2018

Animales Fantásticos 3, el cual Warner planeó su tercera entrega en 2020 pero la pandemia y los escándalos de Johnny Depp (juicio contra Amber Heard) y J.K. Rowling (tuits transfóbicos) hicieron que la grabaciones sufrieran retrasos mucho más severos.

Las cosas se han tranquilizado en los meses más recientes, pero ahora surge el rumor de que uno de los personajes principales dirá adiós para siempre.

¿Quién muere en Animales Fantásticos 3?

El rumor de que un personaje morirá ha causado sensación entre los fans.

De acuerdo con una fuente cercana a We Got This Covered, dice que el personaje de Ezra Miller será quien muera. Durante un tiempo fue conocido como Credence Barebone, sin embargo, para el final de Los Crímenes de Grindelwald es revelado como Aurelius Dumbledore, el supuesto hermano de Albus; aquella conclusión fue impresionante para los fans.

Pero no todos están convencidos de que Credence sea quien se dice ser; por lo que tendremos que averiguar en la siguiente entrega.

Ahora bien, el despido de Johnny fue uno de los golpes más duros que recibió la película y el costo ha sido bastante alto, por suerte, tendremos a Mads Mikkelsen como el actor que rescatará lo que queda.

La situación es que, hasta ahora no se ha confirmado el inicio de rodaje, por lo que la espera será aún más larga, es por ello que Animales Fantásticos 3 no se alza en el horizonte como una entrega esperada por el público a comparación de otros grandes estrenos de los próximos años.

