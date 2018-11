"Animales Fantasticos 2" todo un éxito en taquillas estadounidenses

La tan esperada película 'Animales Fantásticos 2' ha sido todo un éxito ha pocos días se su estreno, por lo que ocupa el primer lugar en las taquillas de EU con más 62.2 millones de dólares recaudado.

El toque mágico de J.K. Rowling sigue dando resultados: "Animales Fantásticos: los Crímenes de Grindelwald" se elevó a la cima de la taquilla norteamericana este fin de semana.

Pese al éxito en taquilla y tener buenas cifras, la más reciente cinta del universo de Harry Potter no alcanzó a predecesora, Fantastic Beasts and Where to Find Them de 2016, cinta que arrasó y que debutó con 74 millones de dólares en su semana de estreno.

En una escena eliminada de '#HarryPotter y la Piedra Filosofal' el bueno de Ron ya nos hacía spoilers de #AnimalesFantásticos:



- Dumbledore es particularmente famoso por derrotar al mago tenebroso Grindelwald en 1945... pic.twitter.com/GRP46Fk08y — Red Legacy (@RedLegacyComics) 11 de noviembre de 2018

Sucesor a la gran espera cinta 'Animales Fantásticos 2', se encuentra en segundo lugar de taquilla en los cines de Estados Unidos y Canadá, la película Dr. Seuss’ The Grinch, con 38.1 millones de dólares, mientras que Bohemian Rhapsody se ubicó tercera con 15.7 millones.