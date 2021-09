Aniglam critica labiales de Kenia Os y revela su enemistad

De nueva cuenta Kenia Os está en la mira de todos y en esta ocasión no es por JD Pantoja o Kimberly Loaiza sino por Aniglam quien hace contenido sobre maquillaje, moda y belleza.

Este personaje utilizó sus redes sociales para hablar sobre los labiales de Kenia ya que muchos fans le habían pedido su opinión y en este video fue donde reveló que no fue invitado a la presentación de la marca.

Todos los internautas saben que el fuerte del youtuber, Glam es el maquillaje y por eso quedaron impactados al no verle en la presentación y corrieron a preguntarle la razón.

¿Por qué Aniglam no asistió a la presentación del maquillaje de Kenia Os?

Ani resumió la respuesta a “no me invitaron”. Esto fue lo que dijo Glam y aclaró que no lo podía creer ya que había colaborado anteriormente con Os y no entendía porqué no había sido requerido.

Posteriormente contó que ya había notado que Kenini (quien en ocasiones ha preocupado por su salud mental), lo había estado ignorando o haciendo a un lado y con la presentación de su marca de labiales confirmó sus suposiciones. En este video también relató que le mandó un mensaje de ánimo y apoyo a Kos ya que no tiene nada en contra de la cantante.

¿Quién es Aniglam?

Ani es toda una influencia en el maquillaje dentro de las redes sociales. Se abrió paso por YouTube, Instagram y Tiktok a través de sus tutoriales en donde demuestra su gran talento con la pintura y su creatividad.

Ha hecho colaboraciones con varios Youtubers famosos y hasta el momento cuenta con más de 900 mil seguidores en Instagram mientras que en YouTube tiene 814 mil suscriptores. ¿Ya le conocías?

