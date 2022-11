¿Angelique Boyer ya no siente nada cuando está en la cama con Sebastián Rulli?

Angelique Boyer y Sebastián Rulli son una de las parejas del mundo del espectáculo que más fans tienen, pues su longeva carrera y el cariño que se expresan en redes sociales los ha convertido en los favoritos del público.

Sin embargo como en toda pareja a veces se presentan algunos problemas que hay que resolver, por lo que la bella actriz ha hecho una revelación que ha dejado a muchos con la boca abierta, pues involucra a su pareja en un momento muy candente.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, Sebastián Rulli ha sido uno de los nominados al hombre más sexy del mundo, por lo que las declaraciones de Angelique han hecho mella entre los fans.

Angelique Boyer tiene problemas de cama

A pesar de tener con ella a uno de los hombres más deseados de México, y al parecer del mundo, Angelique Boyer ha revelado que de vez en cuando tiene problemas para sentir algo cuando está con él en la cama.

¡Sí, así como lo lees!... Sin embargo aclaramos que las declaraciones de la famosa actriz se dieron en un contexto en el que se le preguntó sobre su trabajo, es decir que Angelique no siente nada cuando le toca actuar junto a Rulli en escenas de cama.

“Es mucho más complicado cuando eres pareja, porque, no sé, ya te ves de otra manera; a mi me causa gracia escuchar a Sebastián decir esas cosas; pero siempre que me veo en escenas no me reconozco”, afirmó la actriz,además de que también dijo que es muy incómodo pues tiene que estar pendiente de muchas cosas en el set.

Asimismo afirmó que cuando se trata de filmar una novela no siente nada, pues se encuentra muy enfocada en el trabajo y todo se debe cuidar, por lo que “no hay tiempo para sentir” y todo se hace desde el ámbito profesional.

¿Cómo inició el romance de Angelique Boyer y Sebastián Rulli?

Angelique Boyer y Sebasstián Rulli son pareja desde 2014

La actriz mexicana de origen francés se conocieron cuando ambos protagonizaron Teresa, la telenovela de Televisa de 2010, más tarde repitieron protagónico en Lo que la vida me robó en 2013 y en ese entonces Sebastián y Angelique sólo eran buenos amigos.

Según la actriz Sebastián fue una de las personas que más la apoyó durante la muerte de su madre por lo que finalmente se dio cuenta que estaba enamorada de ella, fue entonces cuando en 2014 oficializaron su romance y desde entonces se han vuelto inseparables.

