Angelique Boyer y Sebastián Rulli: Una relación de Memes (FOTOS)

Angelique Boyer y Sebastián Rulli quienes fueron los actores principales de la telenovela Teresa, dirigida por José Alberto Castro, la cual relata el remake de Rubi. Comenzaron a mantener una relación laboral en el 2010; se enamoraron en el año 2013, cuando fueron elegidos para protagonizar “Lo que la vida me robó” novela de Angelli Nesma y en el 2015 consolidaron su relación hace ya un par de tiempo disfrutaron de una vacaciones de semana santa en las playas del caribe mexicano.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli ahora con pareja protagónica de Memes, pues al estar disfrutando de sus vacaciones se tomaron un par de fotografías que fueron suficientes para crear memes y difundirlos en redes sociales y en sitios de internet, hasta convertirlos en “lo más viral”.

“Taggea a quien alimenta tu alma! (o a quien te comes) jeje Me gustas tú, me gusta tu cara, tu cuerpo, tu voz y tu acento. Cuando ríes, cuando cantas con un nudo en la garganta Me gustas todo tu Me gustas a cada hora, cada día más!” Describió Angelique Boyer al pie de su foto.