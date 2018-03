La pareja reveló los secretos para mantener su relación y hasta se balconearon en vivo.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli asistieron como invitados al programa "Hoy", donde demostraron que se tienen mucho amor uno al otro pero también se balconearon.

Angelique y Sebastián son la pareja del momento, quienes no pueden estar más enamorados que nunca y durante su presencia en la nueva etapa del programa Hoy, revelaron algunos de sus consejos para llevarse bien en la relación, incluso el actor de origen argentino, Sebastián Rulli, de 42 años de edad,no dudó en balconear a su novia.

Pues el actor aseguró que él es quien cocina porque a la actriz francesa no se le dan muy bien las artes culinarias.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli se balconean en el programa Hoy

Pero para compensar su comentario dejó claro que ella es la que lava los trastes y que si la cocina se mantiene limpia es gracias a su mujer.

"Ya me llevé mis libritos para aprender a cocinar, porque Sebas me hace burla y dice que no cocino nada”, dijo la guapa Angelique Boyer, de 29 años de edad.

Y como una manera de tomar venganza a la balconeada que le hizo su novio, Angelique también se quejó entre risas del actor.

"Me ha destruido delante de la prensa, diciendo que yo no muevo ni un dedo", dijo entre risas.

Pero una pregunta que todos se han hecho es: ¿Cómo lidian con las peleas?

Por lo que ambos explicaron su secreto, ya que Angelique comentó que el actor de Un Papá a toda madre, es quien pone el alto en la discusión, todo con la finalidad de que el enojo no trascienda y las cosas problemáticas no crezcan y se salgan de control.

Con esto Angelique Boyer y Sebastián Rulli confirmaron el porqué son una de las parejas favoritas de todos y que ambos derraman miel, el uno por el otro.