Angelique Boyer y Sebastián Rulli no se van a casar y ellos explican el motivo/Foto: Team Angelique Boyer

Los actores Angelique Boyer y Sebastián Rulli dieron detalles de cómo inició su romance hace 6 años, desde cómo fue su primer beso y hasta si ya tienen planes de tener hijos. Pero algo que sorprendió a la audiencia fue escuchar que la pareja no se va a casar por un importante motivo.

Angelique de 31 años y Sebastián de 44 años se enamoraron desde el 2014 cuando grababan la telenovela “Lo que la vida me robó”; desde ese momento ambos artistas de Televisa sintieron una chispa que poco a poco se fue haciendo más fuerte hasta que finalmente comenzaron a salir en plan de romance.

Durante una entrevista en el programa “Sal y Pimienta” de Univisión, Angelique relató que su primer beso “real” fue algo inolvidable para ambos:

“Pues fue súper fuerte, porque fue un verdadero beso, hubo contacto de verdad por primera vez y fue realmente especial (…) Claro, amaneces y ves a un Dios griego a tu lado y dices ‘Wow’”, aseguró la actriz.

Por su parte, Sebastián comentó que aquel momento ocurrió cuando se encontraban de gira haciendo una obra de teatro y que el beso fue “con todo y lengua”.

No habrá matrimonio entre Rulli y Boyer

Aunque la pareja lleva 6 años muy enamorada, los actores afirmaron que no está en sus planes el matrimonio. Y es que según Boyer y Rulli, ellos no necesitan de un papel o un anillo para asegurar su relación; ambos tienen los mismos ideales y metas por los que quieren luchar juntos, así que para ellos no es necesaria una boda para vivir felices.

“Yo creo que mejor no me lo pida, es que creo que ni el anillo es algo que le dé más valor a esto o que nos haga más comprometidos con lo que hemos acordado (…) Sinceramente un anillo a mí no me va a dar más seguridad”, expresó Angelique.

De igual manera, descartaron por ahora la posibilidad de tener hijos juntos. Pese a que tanto Angelique como Sebastián han declarado anteriormente que sí quisieran ser padres, en la entrevista expresaron que no están seguros de la idea por las cosas que están ocurriendo en el planeta, ya que ahora el medio ambiente no está muy bien como para traer bebés al mundo.

Aquí te dejamos la entrevista completa para que conozcas un poco más sobre la relación entre Angelique Boyer y Sebastián Rulli.