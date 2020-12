Angelique Boyer y Sebastián Rulli demuestran pasión por los deportes extremos

Angelique Boyer y Sebastián Rulli son una de las parejas favoritas de la farándula mexicana, tanto por lo tierno de su romance como el atractivo y carisma que cada uno tiene por separado.

Pero robar miradas en las Alfombras Rojas, enamorar en la televisión y presumir el amor entre ellos, no es lo único que caracteriza su relación, como han demostrado en sus últimos posts de Instagram.

Sebastián Rulli presume nuevo hobbie junto a Angelique Boyer

Acompañados por Santiago, el pequeño hijo de Sebastián Rulli, la pareja decidió hacer un viaje rápido a Valle de Bravo para una aventura al extremo que incluyó volar en parapente.

Sebastián Rulli bautizó el viaje como #SantiTime, y presumió las fotos de la aventura extrema a sus 10.6 millones de seguidores en Instagram, con quienes también compartió los retos de la paternidad durante la pandemia de COVID-19.

“El 2020 no quiero que se quede como el año de la pandemia, prefiero recordarlo como el año en que aprendí a volar”, escribió el actor de telenovelas en Instagram.

Angelique Boyer encantada con la familia Rulli

Tras cinco años de romance, la actriz de “Teresa” y Sebastián Rulli, son una de las parejas más estables del espectáculo, y lo demuestran uniendo a las familias en las buenas y las malas.

"¡Si no tengo señal es por que fui a volar! No saben que viaje, no tuve que hacer nada [...] Gracias amorcito @sebastianrulli por presentarme este gran equipo y la oportunidad de hacer algo tan increíble que todos deberíamos vivir”, escribió Angelique Boyer.

Además de su reciente viaje, Angelique Boyer y Sebastián Rulli han compartido con millones de fans sus constantes aventuras al aire libre, que han incluido paseos a la playa y actividades deportivas.

