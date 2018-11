Angelique Boyer se desnuda y comparte atrevida imagen en redes sociales

La famosa actriz de las telenovelas Angelique Boyer, sorprendió a todos los internautas tras publicar una atrevida imagen en su cuenta social de Instagram, la hermosa artista mostró su cuerpo al desnudo.

En la imagen que compartió Angelique Boyer, muestra su espalda desnuda, al parecer es una escena que grabó para “Amar a muerte”, un nuevo proyecto donde ella es la protagonista.

En la publicación Angelique Boyer escribió lo siguiente:

"Agradezco a cada uno de ustedes familiares amigos y compañeros, por haberme ayudado a ver mis errores, por haberme acompañado en los momentos difíciles, por brindarme un abrazo cuando me sentí sola, por haberme escuchado, sobre todo agradezco a aquellos que se quedaron hasta secar sin cansarse mis lágrimas de dolor y vacío. Infinitas gracias a aquellos que me insultaron, me juzgaron y me hicieron llorar gracias, gracias, gracias".