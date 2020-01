Angelique Boyer se RETIRARÁ de la televisión si se convierte en mamá

La modelo y actriz Angelique Boyer de 31 años y el actor Sebastián Rulli de 44 años, han formado uno de los noviazgos más sólidos de la farándula. Y es que Boyer y Rulli ya tienen más de cinco años de romance, por lo cual, muchos se preguntan si ya tienen planes de boda o de hijos; sin embargo, la actriz dice todavía no estar preparada para dar esos grandes pasos a lado de su novio Sebastián Rulli.

El amor que la pareja se tiene es reflejado en las redes sociales de ambos actores de Televisa, pero durante una entrevista con la conductora Cynthia Urías, Angelique Boyer confesó aún no estar lista para volverse mamá, pero no es una posibilidad que descarte; ya que tal vez en un par de años más cambie de opinión.

“A mis 31 años no sé, a los 33 todavía lo puedo pensar, ¿me dan chance?”, contestó Angelique, quien es de origen francés.

Además, la protagonista de éxitos noveleros como “Teresa”, “”Lo que la vida me robó” y “Tres veces Ana”, está segura que en caso de convertirse en mamá, no le gustaría tener que combinar su trabajo como actriz con la crianza y cuidado de su bebé.

Angelique Boyer admira a las mamás que son trabajadoras, pero ella no podría serlo

La actriz de Televisa, Angelique Boyer reveló que admira demasiado a sus compañeros de televisión que pueden tener hasta tres hijos e ir a trabajar al foro “sin problema”; ya que de acuerdo con Boyer, para ella sería muy difícil tener que salir a grabar una producción cuando sabe que está dejando lo más importante en casa.

“Yo me quito el sombrero y aplaudo a todas mis compañeras que pueden hacer todo lo que tú haces Cynthia: tener tres hijos, la carrera que tienes, la mujer tan bella que eres y que tengas una buena actitud y lo bien que te va… Es muchísimo trabajo y yo de verdad admiro a todas mis compañeras que llegan al foro dejando su prioridad allá fuera y tratando de concentrarse en esto. Es para aplaudírselos la verdad”, expresó Angelique Boyer de 31 años.

Por esta razón, la actriz Angelique Boyer aclaró que si se llegara a embarazar próximamente, se “jubilaría”, para poder ser mamá de tiempo completo. Ya que su retiro de la televisión y el espectáculo le ayudarían a enfocarse más en su familia.

“Yo he trabajado desde los 8 años, entonces el día que sea mamá me jubilo y ya está”, comentó entre risas la novia de Sebastián Rulli.

Recordemos que Angelique y Sebastián aún no han decidido formar una gran familia; no obstante, el actor sí es padre de su hijo Santiago, a quien procreó con su ex esposa la conductora Cecilia Galeano.

