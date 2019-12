Angelique Boyer revela que no quiere ser mamá ¿Tiene sus razones?

Angelique Boyer siendo una talentosa actriz de la televisión, al igual que una atractiva estrella de Instagram, donde tiene más de 9.8 millones de seguidores, resultó de lo más abierta al compartir un poco de su opinión respecto a la maternidad, en donde sus palabras expresaban su actual relación con Sebastián Rulli y la forma en la que ella ve las cosas para más tarde llevarlas a cabo.

La actriz que vemos en la popular telenovela de Televisa llamada “Teresa”, sabe bien lo que quiere hacer en su presente, pero cuando el medio de “Mamás Latinas” le hace unas cuantas preguntas, ella les responde sin ninguna complicación, solo que sí causando una nueva visión de sus fans con ella, al igual que un poco del punto de vista de una persona joven y con ganas de comerse al mundo.

HIJOS DE ANGELIQUE BOYER

La famosa actriz de “Abismo de Pasión” donde compartió la cámara con su actual compañero Sebastián Rulli, expone que al no haber experimentado la maternidad, cuando se le pregunta sobre ello, menciona que es algo que ella tiene muy presente, pero que no es motivo por el cual decidiese precipitarse, ya que considera es un gran paso en la vida de una persona.

Al no querer todavía ser mamá, Angelique Boyer se refiere a lo anterior con aún tener suficiente tiempo para pensarlo, pero que por el momento ella aún no quiere tener hijos, lo que no descarta en un futuro pues está muy enamorada de su actual pareja Sebastián Rulli y todavía no tiene planes para casarse, refiriéndose a que se sienten felices como están, al igual que ir despacio.

ANGELIQUE BOYER Y SEBASTIÁN RULLI

Angelique Boyer mencionó que su novio le da muchas energías con el actual estilo de vida que llevan, Sebastián Rulli al ser una persona deportista comparte muchas cosas con ella, donde ambos disfrutan vivir todo tipo de aventuras visitando hermosos destinos de México, donde uno de ellos implica dedicar un tiempo para ellos.

