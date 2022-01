Angelique Boyer responde a las críticas, ante el rechazo de un protagónico

Angelique Boyer habla sobre las criticas en redes sociales

Angelique Boyer reveló las razones por las que últimamente ha rechazado algunos protagónicos en Televisa, situación por la que ha sido fuertemente criticada en redes sociales, donde la llaman “payasa”.

La actriz ha decidido mantenerse un poco alejada de los medios, tras terminar su participación en “Vencer al pasado”, sin embargo hizo una aparición en redes sociales, donde se defendió de los fuertes ataques en redes.

Angelique Boyer en Instagram

La actriz por medio de redes sociales responde a las críticas

A través de su cuenta oficial de Instagram, Angelique Boyer compartió que ha recibido cientos de críticas, tras rechazar varios proyectos en la pantalla de Televisa, entre ellos un protagónico.

La actriz dio a conocer que se está tomando un descanso, pues durante la pandemia trabajó mucho más.

“Normalmente entre proyecto y proyecto dejó pasar un año, porque es bueno para mí, es bueno para ustedes y es bueno para mi carrera. No me gusta decirle que no al trabajo”, dijo.

Negó que sean ciertos los rumores que afirman que se ha vuelto arrogante o que la fama se le subió:

“Han dicho que me he puesto muy payasa porque últimamente le estoy diciendo que no a todos los proyectos. No se trata de decirle que no a todo, solo que creo que se están produciendo muchas cosas muy padres y hay espacios que debemos ocupar en tiempos correctos”, agregó.

Angelique Boyer novelas

Angelique Boyer esta en la espera de un nuevo proyecto

La actriz que ha formado una exitosa carrera en México, reveló que está muy emocionada de volver a los fotos de grabaciones, sin embargo está esperando que llegue la historia adecuada.

“Estoy ansiosa de que llegue un proyecto, con una historia que me encante y que me rete como actriz” , destacó.

Mientras Angelique Boyer se toma un tiempo de descanso para analizar sus próximos proyectos, su novio el actor Sebastián Rulli se está preparando para estrenar la nueva versión de la telenovela “Los ricos también lloran”.

