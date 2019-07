Angelique Boyer presume en Instagram su pasión por el anime.

La guapa actriz Angelique Boyer compartió en su cuenta de Instagram la noche del viernes una fotografía en donde le mostró a todos sus seguidores su pasión que tiene por los animes.

En la publicación de Angelique Boyer de 31 años de edad aparece luciendo un vestido de estampados de algunos personajes de anime, mismo que luce encima de una blusa en color negro con lentejuelas. En la imagen de Instagram la guapa actriz dejó un mensaje en donde además de mencionar su gusto por el manga, de igual manera etiquetó a su pareja, el también actor Sebastián Rulli.

“Viernes de @nonamestudiomx y #dragonball mis favoritos de #manga son #sailormoon y próximamente en la pantalla #ElDragon @sebastianrulli #yosoyeldragon”, escribió en Instagram.

Por ahora en menos de 24 horas de haber compartido la foto en Instagram en donde luce un vestido estampado con algunos personajes de anime, ya logró generar poco más de 330 mil reacciones de sus seguidores y ya tiene más de 3 mil comentarios; en donde además de enaltecer su gran belleza.

“Increíble!!! Yo lo quiero!! Pero que Chulada de mujer. No me canzo de ver Teresa y lo que la vida me robo... Me encantan. Que bella hermosa. Que bueno que te gusta el anime, yo quiero uno igual”. Estos fueron solamente algunos de los comentarios que le pusieron a la actriz Angelique Boyer en la publicación en donde luce el vestido de algunos personajes de anime.

Recordar que la guapa y talentosa actriz Angelique Boyer cumplió el pasado 4 de julio la edad de 31 años, por lo que en cuenta de Instagram fue muy felicitada por una gran parte de sus fieles seguidores.

