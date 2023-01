Angelique Boyer pide que estas personas no compren boletos para RBD

La fiebre RBD está por todos lados y ya alcanzó sus niveles más críticos, pues la actriz Angelique Boyer, hizo una petición muy importante a los seguidores de esta icónica banda de los 2000.

Y es que recordemos, que todas las entradas al concierto están agotadas, pues en hecho histórico RBD, logró Sold Out en 26 ciudades, no obstante, muchos no podrán presenciar este espectáculo, pues desafortunadamente, no alcanzaron entradas.

Es por ello, que Boyer, lanzó un mensaje desesperado en redes sociales, pues pidió a los fans que cumplan cierto requisito antes de comprar los ansiados boletos a fin de que las entradas puedan llegar a manos de los fans de hueso colorado de RBD.

La petición de Boyer

EU VOU VER A ANAHI AAAAAAAAAAA VOU NO SHOW DO RBD MEU DEUS pic.twitter.com/36v5hceUjn — Lari ⭐️ (@TeQueremosAny) January 25, 2023

La también empresaria, se dijo muy feliz del regreso de sus compañeros, y que está muy ilusionada por volver a verlos, por otro lado, presumió que ya tiene su boleto asegurado para un concierto, así como, su respectiva corbata y “la estrellita de Mia”.

Pero al mismo tiempo, se compadeció de los fans que no alcanzaron boletos, en ese sentido, lanzó una indicación.

“Todos lo que nacieron después del 2000 ni compren boletos, o sea, denos chance a los que nacimos antes de ir porque somos una generación que ansía verlos”, escribió en redes sociales.

Te puede interesar: Christopher Uckermann: está será la última gira de RBD

Nuevas Fechas para RBD

eu não sei como a química do meu cérebro vai ficar quando o rbd cantar trás de mi em um estádio em pleno 2023 pic.twitter.com/7bryeeXGmy — ؘ (@badgirlanahi) January 24, 2023

Por medio de redes sociales, organizadores y Ticketmaster, confirmaron dos nuevas fechas para los conciertos de RBD en el Foro Sol de la CDMX, los cuales se realizarán el 2 y 3 de diciembre y una más para Monterrey el 23 de noviembre.

Es así que RBD tendrá 7 conciertos, el 23 y 24 de noviembre en Monterrey, 26 de noviembre en Guadalajara y 30, 1, 2, 3 de diciembre en el Foro Sol de la Ciudad de México, informó La Verdad Noticias.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram