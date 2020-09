¿Angelique Boyer le ROBÓ el papel de 'Teresa' a Aracely Arámbula?

A través de sus redes sociales, la actriz Aracely Arámbula reveló que Angelique Boyer no iba a ser la protagonista de la telenovela 'Teresa' y que dicho papel era para ella; sin embargo, al momento de llegar al foro y hacer las pruebas con otro actor, se arrepintió porque este proyecto le demandaba mucho tiempo y en ese entonces sus hijos estaban muy chiquitos.

Aracely Arámbula no dudo en compartir con sus seguidores de Instagram todos los detalles de cómo se dieron las cosas en ese tiempo, telenovela que terminaría uniendo a Angelique Boyer y Sebastián Rulli en la vida real.

"A mí me ofrecieron que hiciera 'Teresa'. 'Teresa' era una de las telenovelas que a mí me llamaban la atención. Fue increíble porque yo lo pensé, yo quería hacerla y de pronto "El Güero" Castro llama a mi hermano", contó la actriz de 45 años de edad.

Angelique Boyer cobró reconocimiento dentro del mundo de las telenovelas gracias a su papel protagónico en 'Teresa'.

Aracely Arámbula prefirió estar con sus hijos

"Estuve en el foro, hicimos las pruebas y todo con mi Santamarina hermoso, y en ese momento me entraba mucho remordimiento de volver a dejar a mis hijos otros meses", compartió Aracely, ya que en ese momento acababa de terminar las grabaciones de 'Corazón salvaje'”, añadió la protagonista de ‘La Doña’.

Aracely Arámbula había sido contemplada para dar vida a Teresa.

"Entonces yo dije: ‘Se me hace que no es el momento de que haga esta novela’, porque acababa de terminar hacía un mes 'Corazón salvaje' y decidí con el dolor de mi alma, porque sabía que era una gran novela, decir que no porque quiero estar con mis hijos y así fue", explicó la madre de los hijos de Luis Miguel.

Aracely Arámbula rechazó estar en 'Teresa' para poder pasar tiempo con sus hijos.

