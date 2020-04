Angelique Boyer le COCINA a Sebastián Rulli ¡Salió sin camisa!

Angelique Boyer y Sebastián Rulli se mantienen alejados de Televisa durante su resguardo por Coronavirus, pues la pareja ha estado más melosa que nunca con todo tipo de videos en Tik Tok y nuevamente es el centro de atención en Instagram, tras publicar una tarde culinaria de comida saludable y una dosis del marcado abdomen del actor de “El Dragón”.

Al parecer Angelique Boyer recibió la entrega de una nueva cantidad de frutas y verduras en la puerta de su hogar, algo que presumió para sus más de 10.9 millones de seguidores en Instagram en varias de sus historias, pero al cocinarle a su pareja un platillo de trucha con alcachofas, acompañadas de un interesante aderezo, y el actor de origen argentino enamoró a todos con su reacción.

Sebastián Rulli dejó ver su tonificado abdomen sin camisa para sus fans, asegurando que antes no era fanáticos de las alcachofas, pero Angelique consiguió cautivar su paladar con su versión de estas, asegurando que el platillo no tardó mucho en el plato, pues el hambre hizo de las suyas y no dejó nada para documentar en el video.

Angelique Boyer le cocina a su pareja

Hace unos días, una de las parejas más estables del entretenimiento mexicano, demostró su amor y sentido del humor en Tik Tok, esto con unas naranjas y bananas que Sebastián Rulli le parece haber solicitado a la actriz de “Teresa”, al igual de presumir el uso del doble sentido para piropear a su pareja y en venganza ella pudo mostrar el lado más goloso de Rulli.

En varias ocasiones el actor de Televisa confirmó su amor por Angelique, pues aseguró que ser su pareja es estar en el paraíso todos los días, junto con una alimentación saludable, nuevas experiencias en el uso de redes sociales, una leal compañera que disfruta viajar por el mundo y sin duda con un carisma positivo que le hace sentirse joven.