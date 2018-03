Angelique Boyer hace fuertes declaraciones del prosticatálogo de Televisa

Tuvo que contar su experiencia, aunque no le gusta hablar del tema, tras el destape del catálogo de actrices que manejaba Televisa, varias famosas han hablado al respecto, y mientras algunas niegan rotundamente la existencia de éste, otras más han asegurado que sí es un hecho.

Y recientemente a la que se le preguntó sobre el famoso porsticatálogo fue a la actriz Angelique Boyer, quien aseguró que no le gusta hablar del tema.

“Ya se hizo una leyenda, es absurdo, no es una forma de operar que exista en la empresa. Es una empresa muy humana, siempre saco a relucir que mis compañeros hombres me han respetado. No tengo que hablar del tema y ni me gusta”, dijo la novia de Sebastián Rulli.

Con esto, Boyer asegura que no existe el famosos catálogo sexual de actrices y que ella no ha tenido que recurrir a esas prácticas para destacar en su carrera.