Angelique Boyer hace fuerte revelación sobre sus deseos de ser mamá (VIDEO)

Angelique Boyer es una de las actrices de telenovelas más exitosas de México, pues por personajes como “Teresa” se ha posicionado como una de las actrices preferidas del público.

Hace unas semanas estuvo envuelta en la política por la supuesto “triángulo amoroso” en el que se vio envuelta junto a su pareja, Sebastián Rulli, y la famosa y sensual “chica del clima” Yanet García. Aunque todo quedo en un rumor pues la famosa actriz aclaró que mantiene una muy buena relación con la conductora de Hoy.

“Es algo que no tengo en mente en este momento. No me ha nacido ese instinto maternal”

Después de que ambas estrellas revelaran que no tienen intenciones de contraer matrimonio, sus fans por lo menos esperaban que la pareja procreara un bebé, ilusión que Angelique Boyer acaba de romper.

En una entrevista la famosa actriz reveló su futuro como madre, lo que sorprendió y decepcionó a todos sus seguidores:

“Es algo que no tengo en mente en este momento. No me ha nacido ese instinto maternal. A mis 30 años no me urge, pero que todavía tengo tiempo para pensarlo y que nazca ese sentido materno. En mí no ha emanado ese sentido, espero que venga más adelante. Pero no es algo que lo tenga en mi mente como prioridad en este momento”.