Angelique Boyer firma extensión de contrato de exclusividad con Televisa

Angelique Boyer acabó con las especulaciones que la veían fuera de Televisa, pues según se ha informado, la actriz firmó un nuevo contrato de exclusividad con la televisora.

La actriz ha protagonizado un puñado de exitosas telenovelas en Televisa y mismo que le ha permitido seguir en el gusto de las audiencias mexicanas.

Boyer, quien da vida a Renata en "Vencer el Pasado" seguirá trabajando en Televisa e incluso se habla de un gran incremento en sus ganancias por este nuevo contrato.

Habrá más telenovelas de Angelique en Televisa

Después de rumores indicaran que Angelique firmaría con Tv Azteca para sus nuevos melodramas, este día ha salido a la luz que la actriz renovó con Televisa.

"La que está feliz y que no la calienta ni el sol es la estrella de Televisa Angelique Boyer, pues no solo logró la renovación de su millonario contrato de exclusividad, de los pocos que quedan en el canal. No solamente la renovación, sino el incremento" mencionó el youtuber Dael Quiroz de Arguende TV.

El antes y después de Angelique en las telenovelas, la han posicionado como una de las actrices favoritas del grupo y gracias a ello le permite seguir con ser exclusiva de San Ángel.

Telenovelas más exitosas de Angelique Boyer

Angelique saltó a la fama por su participación en la exitosa telenovela "Rebelde" al interpretar el personaje de Vico con tan solo 16 años de edad.

Después de ello se volvió la imagen principal de Televisa al protagonizar grandes títulos como "Teresa", "Alma de Hierro", "Abismo de Pasión", "Lo que la vida me robó", "Tres veces Ana", "Amar a Muerte", "Imperio de Mentiras" y como previamente te indicamos en La Verdad Noticias recientemente la podemos ver junto a Sebastián Rulli en "Vencer el Pasado".

Tras protagonizar estos exitosos melodramas, en La Verdad Noticias estamos seguros que la carrera de Angelique Boyer en Televisa todavía tiene mucho que contar.

