Angelique Boyer festeja Sebastián Rulli con romántico mensaje y video

Angelique Boyer se tomó el tiempo de festejar al amor de su vida en su cumpleaños, nos referimos a Sebastian Rulli, quien este 6 de julio está cumpliendo 46 años de edad.

La actriz no solo dedicó un tierno y romántico mensaje a su novio, sino que además le hizo un video con las fotografías de los viajes que han compartido a lo largo de estos 6 años que llevan juntos.

A través de su cuenta de Instagram la protagonista de “Teresa” publicó una tierna felicitación de cumpleaños a Rulli, a quien le agradeció por el tiempo compartido y le agradeció a la vida por haber juntado sus caminos.

La felicitación de Angelique Boyer a Sebastián Rulli

“Hoy es tu cumpleaños y doy gracias a la vida porque entre millones de personas te encontré a ti, entre todas las circunstancias que podían pasar, me pasaste tú. Gracias amor, me has enseñado a ver cosas de la vida que no veía, a ser más feliz y vivir intensamente. Gracias por tus consejos por ser calma en mi tormenta. Gracias por que me haces mejor persona, gracias por esos ojos que me miran. Gracias por hacerme llorar de la risa” se puede leer en la publicación.

La joven actriz acompañó el emotivo mensaje de cumpleaños con un video, en el que colocó varias fotos de los viajes y experiencias que han compartido, además indicó que aprovechó el momento para “pagar” los infinitos mensajes que Sebastián Rulli le ha dedicado.

Así mismo Angelique Boyer aseguró que quiere permanecer a lado de su novio para seguir apoyándolo a cumplir sus sueños y para que ambos puedan seguir disfrutando de la vida como lo han hecho hasta ahora.

"Quiero verte cumplir todos tus sueños y apoyarte para hacerlos realidad. Quiero sumar en tus días, llenarte de mimos y besos. Pagarte con intereses todos los masajes que te debo. Amo que seas feliz, que seas libre, que disfrutes la vida, amo todo de ti. Pensé que conocía el amor y tu viniste a enseñarme lo qué hay más allá, siendo único, leal, mágico y el mejor amigo y compañero que puedo pedir. Te admiro y Amo profundamente @sebastianrulli (No me canso de hacer videos recordando tantos bellos momentos, los mejores son a tu lado)".

El cumpleañero no tardó en hacerse presente y respondió a la felicitación de la actriz con un breve pero encantador mensaje en el que se podía leer: "Wowwww!! Te amo sin palabras!!! Con todo mi ser".

¿Cuántas novelas han hecho Sebastián Rulli y Angelique Boyer juntos?

Son una de las parejas más aclamadas dentro y fuera de la pantalla

La pareja ha protagonizado múltiples telenovelas juntos, convirtiéndose para muchos en la pareja favorita dentro y fuera de la pantalla. Estas son algunos melodramas en los que han aparecido juntos:

Teresa

Lo que la vida me robó

Tres veces Ana

Vencer el pasado

Cabe recordar que el pasado 4 de julio Angelique Boyer cumplió 33 años de edad, y en aquella ocasión Sebastián Rulli también le dedicó un emotivo mensaje a traves de Instagram.

