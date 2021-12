Angelique Boyer explota de amor y dedica "serenata" a Sebastián Rulli

Fue un hermoso detalle de parte de Angelique

Dentro del medio del espectáculo pocas parejas logran a ser tan duraderas y fuertes como la que han formado los actores Sebastián Rulli y Angelique Boyer, quiénes viven una verdadera luna de miel eterna y no temen de compartir esos momentos de su vida privada con seguidores.

No es para menos, la pareja ya tiene siete largos años de relación y a pesar de que hasta ahora no hay un anunció oficial de boda, no dejan se mostrar que son una relación linda y estable lo que para sus seguidores es lo más importante.

Además, claro de su carrera profesional y es que recientemente como te informamos en La Verdad Noticias los fans de Angelique festejaron que la actriz firmará una extensión de contrato de exclusividad con Televisa, por lo que prontó disfrutarán de sus actuaciones en más producciones de este importante televisora mexicana.

Angelique dedica "serenata" a Sebastián Rulli

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Angelique público la enternecedora historia en la que se le puede observar dedicándole "serenata" a Rulli con una de las canciones más sonadas del momento: Indigo del cantante colombiano, Camilo.

En el video se mira a la actriz en el interiro de su vehículo manejando pero a su vez bailando al ritmo de la canción y cantando parte de la estrofa que le dedicó al actor ya que lo etiquetó en el mismo.

Lamentablemente nos perderemos de la reacción del actor debido a que al ser historia, son privados los mensajes que le enviaron a la actriz pero seguramente fue un amorosa respuesta.

¿Cuántos hijos tiene Angelique Boyer con Sebastián Rulli?

La larga y linda relación de ambos actores ha dado mucho de que hablar e incluso de que cuestionar y precisamente una de las preguntas más frecuentes que se han hecho los seguidores de los actores es sí tienen hijos o no.

La realidad es que no tienen ninguno y no se encuentran casados, tanto Angelique como Sebastian Rully han dicho que no quieren hijos ni boda, ya que la pareja se disfruta plenamente sin pensar en el futuro.

