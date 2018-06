Angelique Boyer estrena nuevo galán y nuevo proyecto

Muchos pensaban que Angelique Boyer podría estar negociando para irse a la competencia y cambiar a Televisa, pues ya llevaba dos años sin aparecer en alguna telenovela, tras protagonizar Tres veces Ana, sin embargo, Angelique Boyer ya está lista para volver al ruedo y no sólo llamó la atención la historia que estelarizará, también su galán de la próxima telenovela a protagonizar.



Se trata de Contracara, nueva producción de W Studios para Televisa y Univision que trae varias sorpresas. Aunque esta ocasión su novio en la historia no será Sebastián Rulli, como algunos esperaban, sino otro guapo y sensual actor que ya hemos visto en otras televisoras.





Hablamos de Michel Brown a quien recientemente vimos en la serie de Telemundo, ‘La querida del Centauro’, pero al aceptar este proyecto finalmente anuncia su ingreso a Televisa y este mensaje ya lo delató:

"Empezando a darle forma a un hombre nuevo, que a veces parece 3, a una historia de esas que aparecen pocas veces, con un elenco de grandes amigos y grandes actores y directores".





Mientras que Angelique destacó:

"El proyecto va a romper con los esquemas que hemos venido haciendo en el melodrama de novelas. Ahora es una situación más de serie, es un ritmo totalmente distinto y un género totalmente nuevo para mí como actriz".

Según el portal la Opinión.com, el proyecto televisivo fue anunciado en el Upfront de Univision hace algunos días e inicia grabaciones a mediados de junio con locaciones en México y Estados Unidos.

Comidita... @victolaprofe @angeliqueboyer @michel123brown

Tras la difusión de la noticia, los fans de Angelique Boyer no dudaron en felicitarla por su regreso a la pantalla chica. Eso sí, los halagos no se hicieron esperar hacia Brown y su ex compañero de la telenovela ‘Teresa’ quien tampoco ha podido pasar desapercibido ha sido el actor Alejandro Nones.

"Sin duda eres guapo @michel123brown", "¡Qué buen grupo! Se siente, se ve, y se aprecia el talento en la foto", "Bellos todos, sobre todo Michael y Alejandro Nones", son algunos de los comentarios que se logran leer en Instagram