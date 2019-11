Angelique Boyer es criticada en INSTAGRAM por ignorar a Sebastián Rulli

Angelique Boyer siendo una talentosa actriz de Televisa, constantemente presume su estilo de vida con su actual pareja Sebastián Rulli en su cuenta oficial de Instagram, donde ya tiene más de 9.7 millones de seguidores, una reciente publicación llamó la atención de sus fans e incluso le reclamaron por su relación.

Angelique Boyer no se habría mostrado en problemas con el uso de sus redes sociales, sobre todo su cuenta de Instagram, con la cual comparte de manera constante todo lo relacionado con sus proyectos en Televisa y momentos inolvidables junto a su pareja Sebastián Rulli, pero lo que no se había notado que la famosa no contesta a todos los mensajes del actor.

¿QUÉ HIZO ANGELIQUE BOYER?

Sebastián Rulli comenta en todas las publicaciones de su pareja, al menos en la mayoría, así se había mostrado Angelique Boyer en la cuenta oficial del Instagram de su pareja con más de 7.7 millones de seguidores, pero algunos de sus más fieles fanáticos le señalaron a la famosa que no siempre le regresa el mensaje a Rulli.

A defensa de Angelique Boyer, una gran parte de los usuarios de Instagram, hicieron mención de que en la vida de cada persona, ante los ojos del público hay cosas que uno no quiere exponer, sino prefiere decirle en privado, así fue como los fans de la actriz de “Teresa” comentaron que uno debe actuar y no dejarse llevar por las críticas de los demás.

MÁS DE ANGELIQUE BOYER

Actualmente, la feliz pareja compartió en sus cuentas de Instagram, un hermoso viaje a las playas de Quintana Roo, específicamente en el bello Holbox, donde Angelique Boyer se mostró por última vez junto con el actor de “El Dragón”, luciendo un sensual bikini bajo la luz del sol.

No cabe duda que la feliz pareja de actores de Televisa, son de los más cariñosos en Instagram, la atractiva Angelique Boyer sigue ganando popularidad como la protagonista de muchas telenovelas románticas del momento, conquistando la pantalla chica junto a Sebastián Rulli.

