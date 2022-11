Angelique Boyer, dice que le da "flojera" casarse con Sebastián Rulli

Angelique Boyer y Sebastián Rulli, son una de las parejas más estables del medio artístico, tanto así que el pasado mes de septiembre cumplieron ocho años juntos, y se dedicaron románticos mensajes en redes sociales, que dejaron en claro que se aman el uno al otro con locura.

Aunque todo es miel sobre hojuelas, cuando se les cuestiona, ¿para cuándo la boda?, o si piensan reproducirse, dejan en claro cuál es su postura, y es que no es una decisión nada fácil.

Como te hemos contado en La Verdad Noticias, la actriz de 34 años de edad, recientemente sacó su propia línea de bikinis, de la cual también es modelo, por lo que en dicha ocasión platicó que no descarta la posibilidad de ser mamá, aunque también aseguró que esto nunca llegue a su vida.

No desea embarazarse

Boyer, aseguró que el embarazo se trata de una decisión difícil de tomar, no de perder su escultural figura, como muchos piensan.

"No lo sé, la vida real es muy diferente a las novelas, no por perder físico, eso no me parece grave, al contrario, creo que hay muchas compañeras mías que están mejor que antes de embarazarse; una mujer que se quiere cuidar puede cuidarse durante el embarazo y verse increíble, pero no sé si eso llegue a mi vida, hoy no lo sé", indicó la protagonista de Teresa.

¿Habrá Boda?

Y es que la pareja que juntos protagonizaron "Teresa" y "Lo que la vida me robó”, han explicado en múltiples ocasiones que no tienen pensado casarse ni por el civil ni por la iglesia, pues Boyer indicó que le da “flojera”.

"No, ay, qué flojera, me he casado como ocho veces, son los días más largos de grabación, el vestido termina hecho un asco y los que mejor se la pasan son los invitados. Gracias a los que me invitan a sus bodas, soy la más feliz", concluyó.

