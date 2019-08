Angelique Boyer confesó porqué la corrieron del CEA

A través del programa de televisión Confesiones, conducido por Aurora Valle; Angelique Boyer confesó realmente lo que ocurrió durante el periodo de aprendizaje en el CEA; pues su mala conducta le habría dado una lección muy dura de aprendizaje, por lo que se abrió al tema y a ser sincera en televisión nacional.

Al respecto dijo que la sacaron de un salón al que debía ingresar porque era el lugar donde tomaba clases. Sin embargo, fue muy inteligente al hablar con sus padres; ya que nunca les había revelado la realidad de la situación, por el contrario ello la hubieran sacado y su carrera entonces habría concluido en ese momento.

“Cuando yo entro al CEA juvenil, entro como relajo, para mí, mi relajo era irme de pinta con mis amigas a tomar café a Altavista, ese era nuestro relajo, y cada clase que faltabas era una falta y yo ya había juntado como 32 faltas. Entonces un día llega el señor Cobo y me dice ‘Angelique Boyer, salga del salón. Te tengo que dar de baja. Sí, has juntado 32 faltas y esa indisciplina no se puede tolerar en este lugar’”.

Posteriormente volvió a hacer la prueba para ingresar al CEA y formar parte de la generación que se encontraba en dicha escuela. De esta manera tuvo que comprometerse a ser responsable y disciplinada para que la circunstancia no volviera a repetirse.

Angelique Boyer dijo que ese trago amargo o mala experiencia fue una lección que la convirtió en una persona humilde y responsable; pues era parte de una segunda oportunidad para comprometerse.

“Seguí viniendo todos los días y me quedaba en las escaleras del CEA a leer las cosas que no leí, así estuve como tres meses hasta que tuvo nuevo ingreso el CEA y volví a hacer casting, me formé, llené mi solicitud y todo”, confesó.

