Angelique Boyer comparte fuerte revelación en Instagram “Odio que me mientan”

Angelique Boyer con casi 10 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, compartió el sensual look con el que se presentó en un evento durante esta semana, el cual sacó a relucir sus sensualidad tras unas constantes publicaciones en traje de baño, parece ser que el glamour está de regreso en la vida de la famosa.

De igual forma, Angelique Boyer había estado de acuerdo con la forma de pensar de Sebastián Rulli sobre el matrimonio, pues para ellos dos el amor es más grande e importante que un papel, así fue que lo dió a conocer su pareja en una reciente publicación, pues sus últimas mini vacaciones les sirvieron para agrandar aún más los lazos que tienen entre ellos.

La hermosa estrella que vemos en Televisa, dejó en claro lo que le preocupa que piensen de ella, pues al ser una figura pública muchas veces pasa por fuertes críticas en las redes sociales, en donde Angelique Boyer siempre se muestra sin filtros, en el sentido de la palabra, para referirse a su forma de ser con las personas que le rodean.

"A veces soy así. A veces de sentimientos débiles. También de carácter fuerte. Odio que me mientan. No siempre estoy de buen humor. No presumo algo que no tengo, al contrario doy gracias. A veces me enojo muy rápido y soy difícil de entender. Pero prefiero que me quieran por lo que soy y no por las apariencias"