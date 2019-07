Angelique Boyer agradece en Instagram a sus fans por su cumpleaños.

Este jueves 3 de junio la actriz Angelique Boyer se encuentra de manteles largos, pues es su cumpleaños número 31 de la guapa que le dio vida a “Teresa”. Una de las grandes consentidas de la televisión mexicana es la nacida en Francia en el año de 1988.

A los cinco años dio inicio su carrera como modelo, para luego a los 11 años formar parte del grupo musical “Rabanitos Verdes”, su debut de Angelique Boyer en el mundo de las telenovelas se dio en el melodrama de Nicandro Díaz y Roberto Hernández, “Corazones al Límite”. Pero sin duda la telenovela que le dio mucha fama fue la de “Teresa”.

Hace tres días la guapa actriz Angelique Boyer dejó un mensaje en su cuenta de Instagram en donde agradecía a la vida, a lo que ha logrado y sus seguidores por seguirla a lo largo de su carrera y por cumplir 31 años.

"Buen día mundo. Esta semana cumplo años. Cumplo 18 y 13 de experiencia �� así más vale que cuenten los años verdad? Los 30’s han sido increíbles para mi. Soy más feliz. Que mejor que empezar la semana, el mes y casi mi nuevo año de vida con mucha gratitud".

"Agradezco por cada oportunidad que me ha hecho crecer, por las lecciones aprendidas, por ser más consiente y creadora de mi propia felicidad y paz. Por las personas que me rodean, por ese amor incondicional en el que aprendo a vivir. Agradezco tanto aprender Yoga una disciplina física y mental que significa Unión. El silencio la respiración y la naturaleza me dan paz. Eso es lo único que pido PAZ. Gracias por leerme y escribirme".

Recientemente la guapa cumpleañera subió una imagen a su cuenta de Instagram en donde fue severamente criticada por un sector de los usuarios de dicha red social, al cuestionar si en la foto Angelique Boyer tenía o no maquillaje en su rostro.

