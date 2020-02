Angelique Boyer ¿Se ENFURECIÓ por la publicación de sus fotos íntimas?

La famosa actriz Angelique Boyer , luego de que hace unos días comenzaron a circular en las redes sociales unas imágenes supuestamente de la actriz en donde se puede ver con muy poca ropa, ahora ha emitido su reacción.

Fue a través de una entrevista que la esposa de Sebastian Rilli, dio a conocer que las imágenes eran falsas y que se trataban de un trabajo de Photoshop: “me dio miedo entrar al link que están poniendo, porque no sé si es un hacker precisamente, entonces tengan cuidado, no vaya a ser que sea un hacker”.

Boyer quien siempre se ha lucido impresionantemente sexy en sus cuenta de redes sociales, agregó: “Ya vi las fotos, es un súper Photoshop, yo me quedé impresionada” y luego envió un mensaje a su novio, Sebastián Rulli, quien también se preocupó por la noticia.

“Se las mandé a Sebastián y me dijo ‘¡pero nunca estuviste desnuda!’ y yo, no mi amor, son unas historias que subimos cuando estábamos en Ibiza, de las historias de Instagram, es increíble que hayan tomado esas imágenes y me borraron el traje de baño”.

Como parte de la misma entrevista Angelique Boyer manifestó que es por esta razón que evita tomarse ese tipo de fotos para estar tranquila y protegerse de los hackers porque “están muy heavies“, ya que las imágenes correspondían a unas en donde fueron de vacaciones y alguien hizo un trabajito de edición que ha confundido a más de uno.

TE PUEDE INTERESAR: Sebastián Rulli le declara su amor a Angelique Boyer con tremendo beso (FOTO)

Angelique Boyer y la maternidad

Angelique Boyer de 31 años onfesó recientemente en una entrevista con Cynthia Urías, que por el momento no ha considerado ser madre junto a su novio el actor Sebastián Rulli, hay que recordar que la pareja ha sido considerada como una de las más estables del espectáculo, y es que la relación de Boyer con el actor de 44 años ya tiene más de cinco años, por lo que se les ha cuestionado sobre el tema de una boda o hijos.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.