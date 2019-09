Angelique Boyer SIN ROPA reafirma su amor con Sebastián Rulli (FOTO)

Los actores Angelique Boyer y Sebastián Rulli celebraron cinco años de su noviazgo a través de las redes sociales en donde han causado furor y han sido la sensación del momento.

Con atrevidas imágenes la pareja ha festejado en redes, el actor argentino escribió a Boyer en su cuenta oficial de Instagram: "Quédate con esa persona que emocionalmente te enamora y que espiritualmente te fortalezca. @angeliqueboyer eres eso y más para mí. 5 años juntos y seguimos sumando. Te Amo Vida de Mi Amor. Gracias por tanto. Eres mi inspiración".

Por su cuenta Angelique Boyer también le dedicó unas emotivas palabras a su querido novio Sebastián Rulli, a través de una imagen en donde se presumen dándose un tremendo beso:

“Vida de mi amor @sebastianrulli Son 5 años de tantos buenos recuerdos, 5 años en los que he vivido los momentos mas plenos de mi vida, construyendo la mejor versión de mí misma a tu lado y apoyando tus sueños y viendo realizarte como hombre es lo que me hace más feliz, este amor crece cada día, beso a beso. Gracias por hacerme sentir tan bonito, por la paz que me regalas. Te amo profundamente cada día mejor. @sebastianrulli”.

Por medio de las historias de Instagram de Rulli, se encuentra junto a Angelique disfrutando de unos días de descanso en Tulum, un destino turístico de la Riviera Maya en Quintana Roo, México.

La fama de Angelique Boyer

Boyer nació en Francia en 1988, actualmente es uno de los rostros principales de Televisa, empresa en donde ha protagonizado telenovelas como Teresa, Tres veces Ana y Amar a muerte.

Cabe destacar que a mediados de agosto, en una entrevista con Aurora Valle, Angelique se refirió a los problemas económicos que enfrenta Televisa y que han orillado a la cancelación de algunos proyectos y al despido de personal, causando polémica entre los pasillos de la gran casa televisiva de México.