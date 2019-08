Angelique Boyer REVELÓ secretos muy íntimos de su vida con Sebastián Rulli

La guapa actriz dio a conocer un sinfín de maravillas con respecto a Sebastián Rulli, dejó muy en claro que él fue su calma y que debido a ello fue conforme se fue enamorando del actor argentino; pese a que su ex era un amigo en común antes de dar inicio a su relación.

Angelique Boyer, manifestó que su relación con el guapo actor Sebastián Rulli comenzó poco después de la muerte de Sylvie Rousseau, madre de la actriz; pues esto ocurrió justo cuando terminaban de grabar la telenovela 'Lo que la vida me robó', momento exacto en el que ambos compartían créditos como protagonistas y aunque ésta no era la primera ocasión, dijo que fue su calma en medio de la tempestad.

Sebastián Rulli se mostró muy interesado en lo que ocurría con la vida de Angelique; de hecho en más de una ocasión demostró su apoyo incondicional a la rubia; pues tanto él como el resto de sus compañeros la notaron triste y devasta ante la pérdida de su madre.

Luego de finalizar la telenovela, debían asistir a una obra de teatro en la que la pareja y seis compañeros más ya estaban confirmados. Ella muy profesional cumplió y dejó sus sentimientos de lado, aunque todos sabían por la situación que pasaba. Así que al terminar la puesta en escena, se despidió de todos y viajó a Francia.

"Y después me fui a Francia y ahí lo empecé a extrañar... Ahí dije; -Oh oh, creo que me enamoré".