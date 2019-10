Angelique Boyer: Más plana que una tabla, deja que desear en Instagram

Angelique Boyer es una de las actrices más queridas de la televisión mexicana, y es que la sexy actriz ha sabido conquistar al público con sus papeles de protagonista en las novelas, pues la hemos podido ver desde ser una malvada Teresa, hasta el amor imposible de Mark Tacher.

Sin embargo, en la vida real, Angelique Boyer es un estuche de monerías, pues no solo tiene talento para la actuación, sino también le hace a la cantada, habla francés, y tiene un carisma espectacular que hace que ponerse un vestido al revés en una gala importante pase desapercibido.

Pero hubo un pequeño detalle que no pasó desapercibido este lunes 14 de octubre, y es que Angelique Boyer subió una imagen a su Instagram donde se le ve sonriendo para su selfie, sin embargo, al público no le encantó la foto, pues la perspectiva hacia que pareciera que la actriz no contaba con atributos delanteros, y que en realidad se viera muy “plana”.

Sin embargo, fue sólo la perspectiva, pues en realidad Angelique Boyer siempre ha presumido de tener lo suyo, y si bien, en general no destaca por ser la mujer con el busto más grande, siempre la hacen lucir muy sensual.

La fotografía alcanzó cerca de 30 mil likes en menos de media hora de haberla publicado, por parte de los fanáticos quienes, a pesar de todo, decidieron que su “me gusta” tenía que ir en dicha imagen.

Angelique Boyer cuenta con 9 millones de seguidores en Instagram, y de hecho son muy pocos los que le faltan para llegar a los 10 millones, quienes día a día se deleitan con sus fotos, pero que también se enamoran por la romántica relación que tiene con Sebastián Rulli pues siempre comparten sus viajes y sus más tiernos momentos en pareja.

