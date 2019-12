Angelique Boyer ENSEÑA "la corona" de Sebastián Rulli ¡Qué intenso!

Angelique Boyer y Sebastián Rulli siempre se mostraron de lo más enamorados en sus cuentas oficiales de Instagram, al igual que frente a la cámara, en esta ocasión no fue excepción, pues el actor que podemos ver en “El Dragón” apareció en una de las historias de la famosa “Teresa” con un tierno mensaje en la descripción.

Se trata de los preparativos de la Navidad, lo cuales Angelique Boyer se ha mostrado de lo más cariñosa con su pareja, de tal forma que el glamour en su vida se a triplicado en sus redes sociales, donde se enamoró de un look para una reciente fiesta a la que asistió, haciendo que la actriz de Televisa se ganara el cariño de aún más admiradores, Sebastián Rulli quedó en el primer lugar.

En la historia de Instagram, vemos a Sebastián Rulli poniendo la corona navideña en la residencia, lo que significa que Angelique Boyer estaba grabando el masculino momento en que su pareja se encontraba en unas escaleras para colocar el enorme adorno, la música de fondo que se escucha es la letra de “All I Want From Christmas Is You”, haciendo mención de lo que en verdad quiere la famosa es a Rulli envuelto como regalo.

El galán Sebastián Rulli ya se ha desnudado frente Angelique Boyer y las redes sociales, con el motivo de una protesta ambiental para conservar las hermosas playas de México, lo que la famosa apoya con total respeto para su pareja y sin celos por que alguna otra persona ponga los ojos sobre Rulli, no hay duda que la confianza en su relación es clara como el agua.

Por otra parte, Angelique Boyer es considerada como una verdadera belleza natural frente a la cámara, su estilo de vida y bien proporcionadas figura acompañado de un gran carisma y actitud positiva con las personas que la rodean, hacen de la famosa, una de las celebridades más queridas en México.

