Angelique Boyer DEVASTADA por crisis en Televisa

Devastada por todo lo que ha ocurrido en la televisora San Ángel, Angelique Boyer quien colabora para ellos desde 2004; confesó que Televisa la deprime. Pues la situación que se está viviendo en estos momentos le genera mucha nostalgia y decepción.

La actriz de 31 años; originaria de Francia, dio a conocer que en la última producción “Amar a muerte”, en la que colaboró y se dio cuenta que hay muchas cosas que la pusieron sensible, ya que carecen de ciertas cosas que en una grabación son muy necesarias.

Recortes de personal, falta de equipo y muchos otros detalles son los que han impactado a Angelique; porque Televisa ha cambiado mucho desde sus inicios, hasta hoy en día, situación que preocupa no solo a ella sino a diversos artistas que podrían peligrar, pues sus empleos básicamente están en la cuerda floja.

“A mí me da mucha nostalgia que ya no haya equipo, en mi última telenovela ‘Amar a muerte’ no hubo ni una sola persona del equipo técnico de Televisa”, aseguró.