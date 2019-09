Angelique Boyer ¡COPIONA! Se luce en DIMINUTAS prendas como Andrea Legarreta (FOTOS)

La bella actriz Angelique Boyer esta cautivando en redes sociales a todos sus seguidores, luego de que publicara varias fotos en su Instagram, en donde deja expuestos todos sus esquistos encantos.

Es por eso que en esta ocasión la actriz franco-mexicana ha deleitado a sus fieles admiradores con fotografía donde luce su tonificado abdomen en un bikini de dos piezas, misma que está haciendo arder el Instagram.

Angelique Boyer ¡COPIONA! Se luce en DIMINUTAS prendas como Andrea Legarreta (FOTOS)

Hay que destacar que Angelique Boyer, actualmente se encuentra en mar Caribe disfrutando de unas vacaciones, donde no ha perdido la oportunidad de posar frente a la naturaleza, pues Boyer ha compartido una imagen donde muestra sus curvas en un bañador verde agua con diseños florales.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

Para aderezar la imagen, al pie de la publicación, Angelique escribió: “El mar me hace muy feliz.”, que sin duda nadie se atrevería a contradecirle, pues está en uno de los lugares más paradisiacos de México, llamado Xpu-Há , que es una población en el estado mexicano de Quintana Roo, ubicada en el costa del Mar Caribe, en el Municipio de Solidaridad.

Angelique Boyer ¡COPIONA! Se luce en DIMINUTAS prendas como Andrea Legarreta (FOTOS)

La publicación lleva poco menos de dos horas y ya ha alcanzado más de ciento cuarenta mil reacciones y ciento de comentarios en donde destacan la belleza de Angelique Boyer, que también ha sido comparada con la conductora Andrea Legarreta que no hace mucho estuvo por esas tierras caribeñas junto a su familia y posando también en diminutas prendas que enloquecieron a sus fans.

TE PUEDE INTERESAR: Angelique Boyer SIN ROPA reafirma su amor con Sebastián Rulli (FOTO)

Angelique Boyer ¡COPIONA! Se luce en DIMINUTAS prendas como Andrea Legarreta (FOTOS)

Entre los comentarios que se alcanzan a leer en las publicaciones se encuentran los siguientes: “Te estoy viendo ahorita en la novela lo q la vida me robo”, “Estas hermosa me encantan tu novelas con Sebastián los amo”, “Ven para República dominicana hay playa divina”, “Es la mejor, siempre tan hermosa con nosotros “, “Voz me haces Feliz A mi Con tanta Belleza”, entre otras que se puede leer en la larga lista.