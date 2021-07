Angelina Jolie y The Weeknd son fotografiados en Los Ángeles ¿Hay romance?

Angelina Jolie y The Weeknd fueron fotografiados cenando juntos en Los Ángeles, según informa Page Six. Los paparazzi los sorprendieron saliendo del restaurante italiano Giorgio Baldi por separado anoche.

La posible pareja cenaron juntos allí durante horas, según el establecimiento. Angelina Jolie usó una gabardina marrón claro y un vestido de seda negro, mientras que The Weeknd lució una chaqueta de mezclilla, un top oscuro y jeans para la ocasión.

Después de que Angelina Jolie denunciara haber sufrido violencia doméstica durante su matrimonio con Brad Pitt, la actriz parece disfrutar de su cena con el cantante, pero sus fans se preguntan si hay romance o no.

¿Angelina Jolie y The Weeknd son novios?

Angelina Jolie y The Weeknd salen por separado para no ser fotografiados juntos

Si bien no es imposible que pudiera haber sido una cita (tanto Angelina Jolie, irreconocible con sus looks al natural, como The Weeknd están actualmente solteros), era más probable que fuera una reunión de negocios, según lo que una fuente le dijo a Page Six.

"Claramente no están tratando de ocultar [la fecha de la cena]", dijo una fuente cercana a The Weeknd al medio. “Definitivamente está enfocado en llegar al negocio del cine. Tiene la nueva serie de HBO que protagoniza", dijo la fuente, según reportes de La Verdad Noticias.

The Weeknd's protagonizará su nuevo proyecto, la serie de HBO Max, The Idol. El intérprete de 31 años también producirá y co- escribirá la serie, lo que lleva a algunos fans a creer que Angelina podría ser candidata a algún papel en el programa.

La nueva serie de The Weeknd

The Weeknd lanzará serie con HBO

The Idol de The Weeknd será transmitida por HBO y “sigue a un cantante pop que comienza un romance con un enigmático propietario de un club de Los Ángeles que es el líder de un culto secreto”.

El programa también cuenta con Reza Fahi y Sam Levinson (Euphoria) como productores ejecutivos. Tras acusar a los Grammys de corrupción, el cantante también ha escrito un episodio de American Dad.

Hasta el momento, Angelina Jolie y The Weeknd no han hablado sobre las fotos filtradas de su cena en Los Ángeles, o la posibilidad de la incorporación de la actriz a la nueva serie de HBO con el cantante.

