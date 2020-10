Angelina Jolie y Brad Pitt se van a los tribunales por sus hijos

Angelina Jolie Brad Pitt se van a los tribunales por sus hijos

De acuerdo a los medios, Brad Pitt y Angelina Jolie tendrán que verse en la Corte, ya que el actor quiere tener la custodia compartida de sus hijos, por lo que no le quedó de otra que involucrar a los tribunales.

"Brad está pidiendo que se establezca y se mantenga la custodia 50/50", dice una fuente sobre la audiencia a Entertainment Tonight (ET). "Angelina quiere ser justa cuando se trata de la custodia. Es muy estructurada con los niños. Brad tiene grandes esperanzas [de que puedan] intentar que funcione debido a la importancia de la crianza compartida".

Brad Pitt, en su mayor parte, ha sido respetuoso con la crianza de Angelina. Si bien no está de acuerdo con todo, sabe que ella ama a los niños y quiere lo mejor para ellos. También sabe que su amor y presencia son necesarios".

Brad Pitt no pretende dejar a sus hijos, por lo que peleara en la Corte la custodia compartida con Angelina Jolie.

Brad Pitt y Jolie ya tenian un acuerdo

Aparentemente, la ex pareja llegó originalmente a un acuerdo de custodia en noviembre de 2018, pero no funcionó, y aunque Brad ha "hecho todo lo posible para evitar una situación judicial", siente que "no le han dejado otra opción. "

Y es que para Brad es importante que los niños no se preocupen por la situación actual de sus padres y que no se sientan atrapados en el medio de ninguna manera, por lo que busca llevar este asunto de la mejor manera con Angelina Jolie.

"Esto es un desafío debido a su edad, pero él está haciendo lo que puede. Brad ha evitado este escenario judicial durante años, y lo último que querría es que esto tenga un resultado negativo para todos. Se trata de obtener su tiempo con los niños".

Así mismo, otra de las fuentes que ET cuestionó señala que "nadie quiere este caso más que Angelina", ¡así que espero que todo se resuelva de manera amistosa!