Angelina Jolie se tatuó y Brad Pitt podría ser la razón ¿qué pasó?

Angelina Jolie se tatuó su antebrazo con la frase "Eppur si muove", en italiano, que literalmente significa "Y sin embargo se mueve", esto ha hecho surgir fuertes rumores hacía que el tattoo lleva una indirecta a Brad Pitt.

La frase "Y sin embargo se mueve", que Angelina Jolie se tatuó, está vinculada al astrónomo Galileo Galilei, después de que en 1633 fuera obligado a retractarse de su teoría de que la Tierra giraba alrededor del sol misma que pronunció con el fin de afirmar que la verdad terminaría imponiéndose en algún momento.

Y es que el nuevo grabado que Angelina se hizo en la piel lleva el significado que representa la certeza de que tarde o temprano la verdad siempre termina saliendo a la luz. Recordemos que en el juicio contra Brad Tres hijos de Brad Pitt querían testificar en contra el actor: Angelina Jolie.

Batalla legal de Angelina Jolie

La noticia de que Angelina Jolie se tatuó se dio en medio de su batalla legal con Brad Pitt.

Los detalles de la batalla legal que sostiene con el actor que interpreta de "Ad Astra" no pasaron por alto, la pareja habría hecho oficial su separación desde el 2019, sin embargo, habrían sostenido una interminable lucha por la custodia de los seis hijos que tienen en común, donde además Angelina Jolie escribió emotivo ensayo sobre la violencia doméstica.

Pero no solo es Angelina fan de los Tattoos ya que uno de sus hijos, Maddox, también comparte su gusto por los tatuajes y fue el hijo mayor de la activista quien apareció en un pasado reportaje que su madre protagonizó hace algunos meses para Vogue, el primer hijo de Angelina Jolie Voight, portaba una serpiente sobre las costillas.

Angelina Jolie se tatuó y visita a su ex

Con vino en mano llegó Angelina Jolie a visitar a su ex esposo.

Pero en medio de tal contienda legal, el que Angelina Jolie se tatuó el brazo no ha sido la única novedad, ya que recientemente fue captada realizando una visita sospechosa a una de sus ex pareja, más específico Angelina Jolie visitó a su ex esposo Jonny Lee Miller en Nueva York.

Angelina Jolie, fue captada por el lente de los paparazzi ingresando a un edificio con un artículo en mano, refiriendo que se trataba de una botella con la que estaba dispuesta a pasar un momento muy agradable.

El ex esposo de Angelina, Jonny Lee Miller, radica en el popular sector de Dumbo (Brooklyn, Estados Unidos) llevando una gabardina larga color crema, un bolso de Louis Vuitton y sandalias del mismo color, lo que sorprendió es que la "productora" de cine llegará, ¡sin siquiera un guardaespaldas!.

Trascendió que la estrella californiana visitó algunas tiendas y galerías de Brooklyn antes de la visita a su ex pareja. Como se ha visto las acciones de la actriz han llamado la atención, comenzando con que Angelina Jolie se tatuó una poderosa frase que se dice va para Brad Pitt.

