Angelina Jolie regresó a la actuación gracias a su separación de Brad Pitt

Ha pasado un tiempo desde que Angelina Jolie protagonizó una película importante, y dio a entender que su separación de Brad Pitt fue la razón por la que comenzó a actuar nuevamente, después de su situación familiar cambió.

Durante los últimos diez años, Angelina Jolie ha trabajado detrás de la cámara casi tanto como lo hizo frente a ella.

La ganadora del Oscar de 45 años parecía que se estaba asentando en una carrera como directora, pero este año, aparecerá en la gran pantalla en dos películas: "Those Who Wish Me Dead" y "Eternals".

Angelina formará parte de la esperada película "Eternals" de Marvel/Foto: Revista Marvin

Aparentemente, la separación de Angie de Brad Pitt es parcialmente responsable de su regreso. "Me encanta dirigir, pero tuve un cambio en la situación de mi familia que no me permitió dirigir durante algunos años", dijo Angelina a Entertainment Weekly.

“Necesitaba hacer trabajos más cortos y estar más en casa, así que volví a hacer algunos trabajos de actuación. Esa es realmente la verdad", declaró.

De 2011 a 2021, según su página de IMDB, Angie dirigió cuatro largometrajes (In The Land of Blood and Honey, Unbroken, By The Sea, First They Killed My Father) y apareció en siete, con muchos de esos roles (Kung Fu Panda 2 y 3, The One And Only Ivan) siendo actuaciones de doblaje.

Angie no ha dirigido una película desde First They Killed My Father de 2017, estrenada un año después de que ella y Brad, de 57 años, se separaran y comenzaran su largo y arduo (y aún en curso) divorcio, con una batalla por la custodia igualmente amarga.

La nueva película de Angelina Jolie

Ahora, Angelina ha vuelto a la pantalla en "Those Who Wish Me Dead", una adaptación cinematográfica de la novela de Michael Koryta.

La actriz estadounidense de 45 años interpreta a Hannah, una saltadora de humo, "el nombre del grupo de bomberos especialmente entrenados que se lanzan en paracaídas hacia un desierto en llamas", según EW, que se topa con un preadolescente traumatizado (Finn Little) que es acosado por dos asesinos, interpretados por Nicholas Hoult y Aidan Gillen.

"Mi personaje no es maternal por naturaleza", dijo Jolie a EW. “A veces [la directora Taylor Sheridan] me corrigió porque mi comportamiento hacia un niño era diferente al comportamiento de [Hannah] hacia un niño. Me tomó un poco tratar mal a [Little], ¡pero lo logré!".

El último capítulo de la batalla por el divorcio de Jolie y Pitt se produjo a mediados de marzo de 2021, como te informamos en La Verdad Noticias. Angelina presentó documentos judiciales en los que afirmaba tener "pruebas y autoridad" que respaldaban sus acusaciones de violencia doméstica contra Brad.

Al parecer, también quería que los hijos de la pareja (Pax de 17, Zahara dde 16, Shiloh de 14, los gemelos Knox y Vivienne de 12 años) testificaran, afirmando que tiene “pruebas y autoridad que la respaldan".

Según los informes, esta medida dejó a Brad sintiéndose "desconsolado" ya que "ha asumido la responsabilidad de sus acciones y ha asumido sus problemas pasados", lo que incluye su decisión de dejar de beber.

