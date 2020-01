Angelina Jolie regresa con Brad Pitt tras rechazo VIRAL de Jennifer Aniston

Jennifer Aniston y Brad Pitt deleitaron a los fanáticos durante su reunión en los Premios SAG 2020, en donde además de simplemente toparse, la ex pareja conversó durante unos minutos e incluso intercambiaron un beso en la mejilla.

Hay que destacar que en ese momento especial estaba ausente la ex esposa de Pitt, Angelina Jolie, quien es considerada, la "Maléfica: la amante del mal", quien no compartió ninguna reacción ante su ex marido y la reunión con Aniston, pero ahora han causado gran polémica por un nuevo proyecto juntos.

Angelina Jolie y Brad Pitt juntos por un vino

Brad Pitt y Angelina Jolie a pesar de que se encuentran divorciados, siguen participando en proyectos conjuntos, pues ha que recordar que poseen la bodega francesa, Chateau Miraval, que recientemente ha anunciado una novedad.

Resulta que con su compañero, Marc Perrin, planean lanzar un nuevo champán rosado, que según una fuente confiable que habló con la revista People, el proyecto ha estado en desarrollo durante tres o cuatro años, ya que Miraval tiene que ver con el arte de hacer rosado y este champán, que se elabora en el distrito de Champaña, es una cooperación que combina el conocimiento provenzal con la fabricación de champán.

Hay que recordar que Pitt y Angelina Jolie, quien a finales del 2019 fue acusada de plagio y discriminbación, lanzaron sus últimos vinos el año pasado en 2019, también a través de Miraval: Studio en enero y Muse en mayo, en donde personas y fuentes cercanas a la ex pareja afirman que perciben el negocio como "una inversión para sus hijos".

Según Perrin, quien ofreció un adelanto de los detalles a Wine Spectator, ha explicado: "estamos trabajando muy duro con [uno de los principales productores de champán] Rodolphe Péters, pues crearán la única casa de champán que solo hace rosé. Vamos a tratar de impulsar la calidad del rosado lo más posible en Champagne ”.

Cabe mencionar que el vino destinado a ser lanzado dentro de unos meses, sigue siendo un proyecto familiar, ya que Chateau Miraval comenzó con los Jolie-Pitt y la familia Perrin y ahora ha incluido a la familia Péters, pues "La continuidad y la familia son muy importantes para Brad y Angelina", dijo una fuente de People.

