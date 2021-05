Angelina Jolie posa cubierta de abejas y asusta a sus fans

La actriz Angelina Jolie se cubrió de click bees para la revista National Geographic . El ensayo, que contó con un incendio y un video publicado en el Instagram de la revista, celebró el Día Mundial de las Abejas, celebrado el 20 de mayo.

Una de las justificaciones de la elección de Angelina para el ensayo fue que la Unesco la nombró embajadora del proyecto Mujeres por las abejas, destinado a preservar insectos, que son muy importantes porque son agentes polinizadores.

"Sonará como mis prácticas budistas, pero realmente fue encantador estar conectado con estas hermosas criaturas. Ciertamente hay un zumbido y tienes que quedarte completamente quieto y en tu cuerpo, lo cual no es fácil para mí", reveló Angelina.

La actriz y la campaña contra la extinción de las abejas

"Creo que parte del pensamiento fue: esta criatura es vista como peligrosa y dañina. ¿Cómo podemos lidiar con ella? La intención es compartir el planeta. Nos afecta el uno al otro. Así es como debería sentirse. Y realmente Fue. Me sentí muy honrada y muy afortunada de haber tenido esta experiencia ”, dijo la actriz, quien no pudo usar perfume ni desodorante durante tres días para no confundir a las abejas y tuvo que taparse la nariz y la oreja para evitar que entrando allí.

La toma y el video de ella cubierta de abejas fueron publicados en los canales sociales oficiales de National Geographic . La actriz también anunció su voluntad de participar en la iniciativa propuesta por la UNESCO, siguiendo un curso para aprender a convertirse en apicultor.

También con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, junto con la marca Guerlain, Angelina Jolie está trabajando en una iniciativa titulada "Mujeres para las abejas".

Un importante proyecto gracias al cual se construirán 2500 colmenas para abastecer a 125 millones de abejas en 2025. Para impulsar esta iniciativa, en colaboración con National Geographic, la actriz quiso posar en una toma y un video en el que su cuerpo y rostro están cubiertos de abejas.

