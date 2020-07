Angelina Jolie no usó ropa interior al filmar con Brad Pitt ¡ATREVIDA!/Foto: El Español

La química eléctrica entre Brad Pitt y Angelina Jolie en la película de 2005 Mr and Mrs Smith (Sr. y Sra. Smith) fue obvia para todos. Pero detrás de escena, su química en la vida real era igual de palpable, alimentando los rumores de que el ojo de Brad se había desviado de Jennifer Aniston, con quien se casó hoy hace 20 años.

Inicialmente, el actor negó que hubo algún 'asunto cobarde', pero luego él y Angelina admitieron que se habían 'enamorado' durante la filmación. El ex guardaespaldas de Angelina, Mark Behar, afirmó que atrapó a la pareja 'besándose' en sus trailers e incluso ayudó a pasar notas con “clasificación X” entre ellos.

"[Angelina] y Brad se reían y coqueteaban constantemente y actuaban como dos niños de la escuela que se entusiasmaban el uno con el otro, y fue muy lindo", dijo a Us Weekly.

"Los pillé varias veces en los trailers de los demás besándose. No me sorprendió en absoluto cuando se casaron años después".

Y otras fuentes en el set afirmaron que Angelina era tentadora, y una fuente dijo que se quitó en secreto su ropa interior de color carne durante una escena de amor. "¡Al final, ella rechazó el traje y se subió a la cama con él desnudo! Es lo más grande que todos recordamos de esa película", dijo la fuente a Us Weekly.

¿Angelina Jolie sí quería seducir a Brad Pitt?

Angelina siempre ha insistido en que no tenía intención de robarle a Brad a Jennifer, hablando sobre su noviazgo en 2006. La actriz, que comparte seis hijos con Brad, dijo que cuando se conocieron, "estaba claro que estaba con su mejor amigo, alguien a quien ama y respeta".

Ella le dijo a Vogue: "Y entonces, los dos vivíamos, supongo, vidas muy completas... Creo que fuimos las últimas dos personas que buscaban una relación. Ciertamente no lo estaba. Estaba bastante contenta de ser mamá soltera."

Brad y Jennifer Aniston se separaron en enero de 2005 en medio de crecientes rumores de que Angelina había vuelto la cabeza Según Angelina, ella y Brad rápidamente "se convirtieron en una pareja", encontrando "alegría" en todo lo que hicieron juntos.

Admitiendo que "no podía esperar" para ir a trabajar todos los días, insistió que no fue sino hasta que terminó la filmación que comenzaron a contemplar una relación.

“Creo que hasta el final del rodaje nos llevó a darnos cuenta de que podría significar algo más de lo que nos habíamos permitido creer antes. Y ambos sabiendo que la realidad de eso era una gran cosa, algo que tomaría mucha consideración seria", dijo.

"Pasamos mucho tiempo contemplando, pensando y hablando de lo que ambos queríamos en la vida y nos dimos cuenta de que queríamos cosas muy, muy similares". Seguían siendo "muy, muy buenos amigos", pero cuando Brad y Jen anunciaron su separación en enero de 2005, Angelina dijo que las cosas cambiaron.

"Luego, la vida se desarrolló de una manera en la que podríamos estar juntos, donde se sentía como algo que haríamos, deberíamos hacer", dijo a la biblia de la moda, en una entrevista que Jennifer luego calificaría de "poco cool".

Jennifer Aniston lloró cuando supo de Brangelina

"Había cosas impresas allí que definitivamente eran de una época en que no sabía que estaba sucediendo", dijo Aniston.

“Sentí que esos detalles eran un poco inapropiados para discutir. ¿Eso de que no podía esperar para ir a trabajar todos los días? Eso fue realmente desagradable”. Para empeorar las cosas, Jen se enfrentó a la noticia de que Angelina estaba esperando el bebé de Brad.

En una entrevista desenterrada de Vanity Fair de septiembre de ese año, Jennifer, que entonces tenía 36 años, lució su dolor en la manga cuando el entrevistador mencionó los rumores de que Angelina esperaba solo dos meses antes de que el divorcio de Jen y Brad fuera finalizado.

Al describir cómo parecía que la actriz había sido "apuñalada en el corazón", el periodista dijo que Jen lloró en silencio durante varios minutos, incapaz de evitar que las lágrimas rodaran por sus mejillas antes de sacudir la cabeza, demasiado herida para responder.

En cuanto a si creía en los rumores de que Brad y Ange habían tenido una aventura amorosa, Jennifer dijo: “Elijo creerle a mi esposo. En este punto, no me sorprendería nada, pero preferiría elegir creerle".

La frase de los amigos era que había querido resolver lo que quería en la vida, como hombre soltero, y que le aseguró a Jen: "Esto no se trata de otra mujer".

Después de que Pitt y Jolie pusieron fin a su matrimonio, es posible que Brad desee reconquistar a Jennifer, ya que se rumora que desde su reencuentro este año, los actores han estado más en contacto y saliendo, ahora que ambos son solteros. Sin embargo, se ha dicho que Aniston sólo ve a Brad como un amigo/Foto: Herald Journalism

Sin embargo, la fuerza de su creencia se sacudió cuando apareció la imagen de Brad interpretando al padre cariñoso del hijo adoptivo de Angelina Maddox en la playa en África el 29 de abril.

"Sería un robot si dijera que no siento momentos de ira, de dolor, de vergüenza", dijo Jen. "Simplemente no sé qué pasó. Hay muchas cosas que no entiendo, muchas cosas que No sé, y probablemente nunca lo sabremos, de verdad.”

"Tengo que pensar que hay alguna razón por la que he llamado a esto en mi vida", agregó. "Tengo que creer eso, de lo contrario es cruel".