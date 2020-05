Angelina Jolie mintió; sí conoció a Jennifer Aniston antes de separarse de Brad Pitt/Foto: Publimetro e Invisible Baba

¡Retrocedamos! Angelina Jolie no fue exactamente sincera acerca de no conocer a Jennifer Aniston antes de separarse de Brad Pitt. La pareja dorada del mundo del espectáculo Jen, de 51 años, y Brad, de 56 años, se casaron en 2000 pero se divorciaron cinco años después.

Antes de su separación pública, Brad tuvo una película con Angelina, el romance de acción “Sr. y Sra. Smith”. Esa película de 2004, sobre la lucha de un esposo y una esposa para mantener vivo su matrimonio hasta que se dan cuenta de que ambos trabajan secretamente como asesinos, pasó a la historia de Hollywood.

Se ha rumorado que fue Angelina la causante de la separación entre Brad y Jen/Foto: Asere

Los coprotagonistas se casaron, pero su relación de 12 años terminó en 2016. Ang afirmó que nunca había conocido a la estrella de Friends, pero eso, al parecer, no era la historia real.

"Estaba en el lote de Friends y me detuve y me presenté", dijo Jennifer a Vanity Fair. “Dije: 'Brad está muy emocionado de trabajar contigo. Espero que lo pasen muy bien".

Pero cuando Vogue le hizo la misma pregunta a Angelina, su respuesta inicial fue no, y los fanáticos de todo el mundo no pudieron entender por qué. "Pero ... entonces ... preguntaste si alguna vez conocí a Jennifer y dije que no", dijo más tarde.

"Lo hice, pero no fue una reunión adecuada. Nos hemos pasado el uno al otro y nos saludamos brevemente, nos dimos la mano. Pero no fue una verdadera reunión para sentarse y hablar", declaró posteriormente Jolie.

Luego le preguntaron si estaría dispuesta a una reunión así. "Esa sería su decisión, y lo agradecería", agregó la estrella.

Angelina Jolie y su relación con Brad Pitt

Anteriormente habló sobre el tierno momento en que su hijo Maddox llamó a Brad su padre. La estrella de Maléfica, de 44 años, habló sobre los reconfortantes segundos en una entrevista de 2007 con Vogue.

Los actores Angelina y Brad son padres de 6 hijos/Foto: Antena 3

La pareja adoptó a Maddox, que ahora tiene 18 años, de un orfanato en Camboya y Angelina recordó el momento en que se adaptó a sus nuevos padres y se dio cuenta de que Brad tenía el potencial de ser un "padre maravilloso".

Hablando en ese momento, Angelina dijo: "Él de la nada lo llamó papá. Fue increíble... Estábamos jugando con autos en el piso de una habitación de hotel, y ambos lo escuchamos y no dijimos nada y solo nos miramos".