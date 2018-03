¿Angelina Jolie estrenando romance?

A más de un año de que Angelina Jolie y Brad Pitt anunciaran su separación, se ha dado a conocer que la actriz podría estar estrenando romance con el también actor Garrett Hedlund.

De acuerdo al sitio Radar Online, fuentes cercanas a la actriz contaron que entre Jolie y Hedlund creció una química electrizante luego de que ella lo contratara como parte del elenco de la cinta Inquebrantable en 2014.

Una publicación compartida de Garrett Hedlund (@thegarretthedlund) el Dic 31, 2014 at 9:25 PST

Además de esta declaración, la misma fuente comparó a Garrett con Brad. “Él es como un Brad más joven y más sexy, y ella le comentó a un grupo exclusivo de amigas que estaría dispuesta a tener una aventura con él”.

Trascendió que por el momento la relación se encuentra en la etapa de realizarse llamadas y verse en algunas citas, siendo Hedlund quien ha tomado toda la iniciativa.

Cabe recordar que Jolie y Pitt anunciaron su separación definitiva el 23 de setiembre del 2016, tras una relación de 12 años y 6 hijos.

Luego de todo lo que se ha dicho de este matrimonio que llegó a su fin, Angelina Jolie habla sobre su doloroso divorcio de Pitt.

La actriz de 42 años de edad confesó a la revista Vanity Fair de donde fue la portada, que 'Las cosas se volvieron difíciles' y sabía que su separación estaba cerca.

Luego de 12 años de estar juntos y dos de haber estado casados, Angelina Jolie le pidió el divorcio al actor de 53 años, Brad Pitt, todo esto para poder cuidar mejor de su familia, al menos ese fue el alegato que dio en la presentación judicial.

Uno pensaría que todo marcharía bien, sin embargo poco después de este acontecimiento comenzó una batalla por obtener la custodia de los seis hijos de esta expareja, se incluyeron acusaciones de violencia tanto física como verbal en contra de Brad Pitt.

Luego de la fuerte crisis por la que atravesó la pareja en su proceso de divorcio, tomaron la decisión de estar unidos por el bienestar de los pequeños.

La actriz ganadora de un Oscar realizó la compra de una mansión valuada en 25 millones de dólares, para poder tener un nuevo comienzo con sus hijos, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox.

Actualmente, Angelina Jolie, se encuentra enfocada en sus hijos para que puedan adaptarse a su nueva realidad, que es no tener a sus padres juntos.

"No quería que mis hijos se preocuparan por mí", afirmó la estrella ."Creo que es muy importante llorar en la ducha y no delante de ellos. Necesitan saber que todo va a estar bien incluso cuando no estés seguro", se sinceró.