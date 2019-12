Angelina Jolie es acusada de plagio y discriminación ¡IMPACTANTE!

Angelina Jolie protagoniza uno de los últimos escándalos del año al ser demandada por plagio y acusada de conductas discriminatorias en contra de su antigua empleada, Antoinette Abbamonte, quien fue maestra de lenguaje de señas de dos de los hijos de Jolie.

De acuerdo a Antoinette Abbamonte, la actriz Angelina Jolie le habría robado su idea de crear a una heroína sorda; tal personaje habría sido inspirado por la propia Abbamonte de 53 años quien es sorda de nacimiento.

“Mi idea es [...] escribir un guión para una heroína que resultó ser sorda, pero cuya ausencia de escucha le ha ayudado a desarrollar la habilidad de reconocer las intenciones de una persona, lo que le hace intervenir antes de un desenlace desastroso”, escribió en un correo dirigido a Angelina Jolie, quien respondió que ella también deseaba desarrollar un personaje similar.

Tras el anuncio de la inclusión de un superhéroe sordo a la película de Marvel en la que participará Angelina Jolie, “The Eternals”, Abbamonte sintió que la actriz estaba robándole la idea y vivencias, puesto que durante su relación laboral había intentado averiguar más sobre las personas sordas y constantemente la acosaba con preguntas, además la familia Jolie le compartía escenarios hipotéticos para analizar sus reacciones.

“Le pregunté a Angelina Jolie directamente, ‘¿cómo sucedió esto? ¿tomaste mi idea?' Y ella respondió diciendo que ‘el universo funciona de maneras misteriosas’”.

La demanda en contra de Angelina Jolie también incluye acusaciones por discriminación en contra de Abbamonte; “Ella siempre me trató como una ciudadana de segunda clase, así es como me siento y quiero decirle al mundo que no está bien tratar a la gente sorda de esa forma. Me descartó por completo”.

LA RESPUESTA DE JOLIE

Angelina Jolie no respondió si sus ideas sobre una heroína sorda surgieron antes o después de sus pláticas con Abbamonte. En su correo a la también actriz comentó:

“Lauren Ridloff es una increíble actriz sorda, me imaginé que la apoyarías. Además es afroamericana y ha hecho tanto escenas de acción, como emocionales, las cuales son muy especiales. Te admiro por tu trabajo, y no entiendo tu correo. Asumí que estarías complacida”.

