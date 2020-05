Angelina Jolie dedica emotiva carta a su fallecida mamá

A través de una entrevista la estrella de Hollywood Angelina Jolie, abrió su corazón para hablar sobre uno de los momentos más difíciles que tuvo hace algunos años, y fue el fallecimiento de su mamá en el año de 2007.

La ex de Brad Pitt compartió una emotiva carta con motivo del Día de las Madres para expresar lo que siente en estos tiempos que aún sufre la ausencia de un ser querido; la actriz estadounidense compartió inolvidables recuerdos.

La famosa expresó al diario The New York Times lo duro que suele ser no poder festejar una fecha especial a las mamás, pues cuando ella tenía tan solo 30 años de edad, su madre murió por la enfermedad de cáncer que padecía.

Angelina Jolie recuerda a un ser querido

La actriz de Hollywood mencionó en la dedicatoria que perder a su mamá cambió por completo su vida; ella expresó que su muerte fue como si alguien te quitara una manta que te protege de todo.

Angelina Jolie recuerda a su mamá Foto: El Mundo

"Mi mamá murió cuando yo estaba en los 30".

La famosa de la pantalla grande comentó que en este tiempo tan difícil que están atravesando diversos países por la enfermedad del coronavirus, muchas familias se han despedido de sus padres, quienes han perdido la vida a causa de la enfermedad.

Jolie también recordó que su mamá perdió a la suya cuando ella tenía tan solo 20 años de edad, por lo que le causaba un gran dolor, pero lo que más destrozó la vida de la madre de la actriz fue la infidelidad de su padre.

La ex de Pitt confesó que tras la traición de su papá, su mamá tuvo que dejar a un lado sus sueños de convertirse en una gran actriz para criar sola a sus dos hijos, por lo que antes de morir le comentó a su hija que los sueños pueden cambiar de forma.

La ruptura de Angelina Jolie y Brad Pitt

La famosa vivía uno de los hermosos sueños de su vida al formar una hermosa familia con el galán de Hollywood, pero luego de algunos años de su romance, anunciaron el final de su historia de amor y desde ese momento comenzó un pleito legal por la custodia de sus hijos.

La actriz confesó en la entrevista que así como ha sufrido por la muerte de su mamá, también ha tenido otras pérdidas, pues la separación con el padre de sus hijos fue un momento complicado en su vida, sobre todo para su familia.

A través de la revista Quién dieron a conocer que desde el 2018, los famosos llegaron a un acuerdo; la actriz tiene la tutela principal de sus seis hijos, mientras que el actor tiene derecho a pasar varias horas con sus pequeños. Excepto su hijo Maddox, quien es mayor de edad y pueda elegir si desea ver a su padre.