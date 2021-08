Angelina Jolie, la estrella de "Eternals" creó una cuenta de Instagram el viernes para compartir una poderosa carta que recibió de una adolescente en Afganistán, así como las voces de aquellos en todo el mundo que luchan por sus derechos humanos básicos.

Jolie, de 46 años, ha ganado 1,8 millones de seguidores desde que se unió y su primera publicación mostró una nota manuscrita de la adolescente. "Esta es una carta que me enviaró una adolescente en Afganistán", decía el pie de foto de Jolie.

"En este momento, el pueblo de Afganistán está perdiendo su capacidad de comunicarse en las redes sociales y de expresarse libremente". Angelina Jolie continuó: "Así que he venido a Instagram para compartir sus historias y las voces de aquellos en todo el mundo que están luchando por sus derechos humanos básicos".

La actriz apoya a los refugiados de Afganistán

Jolie explicó que estaba en la frontera de Afganistán dos semanas antes del 9/11, donde se reunió con refugiados afganos que habían escapado de los talibanes. En ese tenor, EE.UU acusa a talibanes de impedir que afganos lleguen al aeropuerto para huir.

"Es repugnante ver a los afganos ser desplazados una vez más por el miedo y la incertidumbre que se ha apoderado de su país", escribió. "Gastar tanto tiempo y dinero, que se derrame sangre y se pierdan vidas solo para llegar a esto, es un fracaso casi imposible de entender".

La también directora de "Unbroken" agregó: "Ver durante décadas cómo los refugiados afganos, algunas de las personas más capaces del mundo, son tratadas como una carga también es repugnante. Sabiendo que si tuvieran las herramientas y el respeto, cuánto harían por sí mismos.

Seguiré buscando maneras de ayudar: Angelina Jolie

Angelina Jolie crea una cuenta en Instagram para apoyar a mujeres afganas.

"Y conocer a tantas mujeres y niñas que no solo querían una educación, sino que lucharon por ella. Al igual que otros que están comprometidos, no voy a dar la vuelta. Seguiré buscando maneras de ayudar. Y espero que te unas a mí", dijo la ex esposa de Brad Pitt.

Una fuente le dijo a People por qué la madre de seis hijos decidió hablar sobre la situación actual en Afganistán. "Angie se sintió obligada a unirse en un momento en que las mujeres y los jóvenes en Afganistán están perdiendo la capacidad de comunicarse en las redes sociales y expresarse libremente", dijo.

"Desde su punto de vista, si ella es capaz de ser parte del esfuerzo para amplificar sus voces, entonces sintió que era razón suficiente para unirse y usar su plataforma", informó la fuente cercana a Angelina Jolie.

